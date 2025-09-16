انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أعمال المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) انطلقت اليوم (الثلاثاء 16 سبتمبر) في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.

سيُفتتح المؤتمر بحضور وزير الخارجية والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، وستُعقد ثلاث جلسات نقاش متخصصة حول مواضيع "النقل والتفاعلات الإقليمية"، و"إيكو والتقنيات الحديثة"، و"رؤية إيكو 2035". الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو دراسة أبعاد التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاتصالاتي بين الدول الأعضاء، وتقديم توصيات الخبراء لصياغة رؤية جديدة للمنظمة.

وتُعد منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) من أقدم مؤسسات التعاون الإقليمي في العالم النامي، حيث تأسست عام ١٩٦٤ بمبادرة من إيران وتركيا وباكستان، ثم توسعت لتضم عشرة أعضاء مع انضمام جمهوريتي آسيا الوسطى وأفغانستان المستقلتين حديثًا. ورغم إمكاناتها الديموغرافية والجغرافية الهائلة، لم تتمكن المنظمة بعد من تلبية تطلعات أعضائها في تحقيق المصالح المشتركة. وفي هذا الصدد، يوفر المؤتمر الوطني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي منصةً لإعادة النظر في التحديات والفرص القائمة، ورسم مسار التعاون المستقبلي.

