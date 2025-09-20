  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٧:١١ م

حزب الله يدعو للمشاركة الواسعة في الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة

دعا حزب الله لبنان، عبر بيان له اليوم السبت، إلى "مشاركة شعبية واسعة في مراسم احياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الامة "السيد حسن نصر الله"، والسيد الهاشمي "السيد هاشم صفي الدين" (رضوان الله عليهما).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا حزب الله، في بيانه، للمشاركة في الحفل المركزي الذي يقيمه في 27 ايلول الساعة 4:30 تعظيما وإحياء لذكرى سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين ورفاقهما الشهداء.

ويقام الحفل، بحسب البيان، "في كل من مرقد سيد شهداء الامة ومرقد السيد الهاشمي ومرقد سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي".

يذكر، أن "الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله (رض) ارتقى شهيدا يوم الجمعة، 26 من أيلول/ سبتمبر 2024، إثر عدوان إجرامي شنه الكيان الصهيوني الغاصب على الضاحية الجنوبية لبيروت.

