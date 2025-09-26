  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١١:١٠ ص

حزب الله يحيي ذكرى استشهاد السيّدين نصر الله وصفي الدين.. ويضيء صخرة الروشة بصورتيْهما

أضاء حزب الله "صخرة الروشة" في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء يوم الخميس، بصورة الشهيدين الأمينين العامّين، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الإضاءة حصلت وسط حشود غفيرة توافدت من مختلف المناطق اللبنانية إلى منطقة الروشة، لإحياء الذكرى السنوية للاستشهاد.

وكانت العلاقات الإعلامية في حزب الله، قد دعت إلى تجمّع في منطقة الروشة، يتخلّله عرض في البحر، وإضاءة العلم اللبناني، يتبعه صورة السيّدين الشهيدين على صخرة الروشة التي تُعدّ معلماً طبيعياً وسياحياً شهيراً يقع على الساحل الغربي لمدينة بيروت.

ويعيش لبنان، أيام الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي استشهد في 27 أيلول/سبتمبر 2024، وخلفه السيد هاشم صفي الدين، الذي استشهد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

