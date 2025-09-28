مهاجراني: قضايا الدفاع غير قابلة للتفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى إصرار الأوروبيين والأميركيين على التفاوض بشأن برنامج الصواريخ وطلب تقليص مدى الصواريخ الإيرانية، قالت مهاجراني في تصريح صحفي: "القضايا العامة والدفاعية ليست من اختصاص جهة واحدة، وستتوصل جميع عناصر النظام بالتأكيد إلى نتيجة مشتركة بشأن هذه القضايا".

وأضافت: "في الوقت نفسه، فإن قضايا الدفاع غير قابلة للتفاوض بأي شكل من الأشكال، وكما ذكرنا سابقًا، لن ندخل في مفاوضات بشأن القضايا الأمنية".

يذكر ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني صرح مؤخرًا، في إشارة إلى جهود الغرب لإدراج قضية الصواريخ في المفاوضات مع إيران، إن "الأميركيين يُصرون على ضرورة التفاوض بشأن صناعة الصواريخ لدينا".

