سيّاري: شهداء الملحمة الأخيرة جعلوا أمن البلاد أبدياً

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأشار سياري إلى أحداث الحرب التي استمرت 12 يوماً، قائلاً: «نوجّه تحية وإجلالاً لشهداء هذه الملحمة البطولية، كما نعرب عن تقديرنا العميق للجهود الفاعلة والقيمة التي بذلتها المؤسسات والأجهزة المسؤولة، إذ لمس المواطنون بأعينهم حجم التضحيات الكبيرة المبذولة لصيانة أمن الشعب وطمأنينته».

وشدد سيّاري على أن الأعداء حاولوا عبر إثارة الفتن وتحريك الرأي العام دفع الشعب لمواجهة النظام، غير أنّ النتيجة جاءت عكسية، فازدادت لحمة أبناء الوطن وتعمّقت وحدتهم وتمسّكهم بقيمهم ومبادئهم.

واختتم قائلاً: «إن ذكرى شهداء هذه الحرب ستبقى خالدة في الوجدان، كما ستسجَّل المواقف المشرفة والجهود المخلصة لأبناء الوطن في صفحات التاريخ»

/انتهى/