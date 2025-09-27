مدونة على حساب مكتب قائد الثورة: خصمنا يخلف وعوده في كل شيء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر حساب قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، على منصة التواصل الاجتماعي X، بعضًا من تصريحاته.

وقال قائد الثورة: "الطرف المقابل لنا يخلف وعوده في كل شيء، ويكذب في كل شيء مع الخداع، ويوجه تهديدات عسكرية في أي وقت وحين؛ وإذا سنحت لهم الفرصة، يغتال افرادا من شعبنا كما فعل مع الشهيد سليماني أو يقصف المنشآت النووية؛ من المستحيل التفاوض مع هذا الطرف، ومن المستحيل الجلوس وتحديد موعد معه بثقة واطمئنان".

وصرح سماحته: "لقد اصر هذا الجانب الأمريكي بان إيران يجب ان لا تمتلك التخصيب... ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني إفساد وتبديد هذا الإنجاز العظيم الذي أنفقت عليه البلاد اثمانا مصحوبة بمشاكل كثيرة! من الواضح أن شعبا غيورا كالشعب الايراني يصفع على فم المتحدث بهذا الكلام ولا يقبل به".

