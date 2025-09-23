  1. إيران
بزشكيان يهنئ الملك وولي العهد السعودي باليوم الوطني للمملكة

وجّه الرئيس الإيراني، الدكتور مسعود بزشكيان، برقيتين منفصلتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأهما بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان أكد في رسالته إلى الملك سلمان أن "كثرة القواسم المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تمثّل ركيزة متينة للصداقة بين الشعبين المسلمين، وتساهم في تعزيز الروابط الثنائية". وأعرب عن أمله في أن تسهم الجهود المشتركة في توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعرب الرئيس الإيراني في برقيته إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه إلى أن تؤدي الجهود المشتركة والاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة إلى "تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

