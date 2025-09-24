السفارة الإيرانية في لبنان تصدر بیانا بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انها أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بيانًا بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، ورفاقه، واعتبرت هذه المناسبة فرصةً لتجديد العهد على نهج المقاومة وقيم الشهداء.

جاء في بيان السفارة الإيرانية في بيروت: تمر أيام عشية ذكرى استشهاد الشهيد "السيد حسن نصر الله" والسيد هاشم صفي الدين ورفاقه الأوفياء، بحسرةٍ وحنين. وكأن الزمن نفسه يثقل على قلوب محبي السيد؛ ذلك القائد الاستثنائي الذي جذب العالم وأسر قلوب ملايين المسلمين والأحرار في كل أصقاع الأرض، فأصبح رمزًا للحرية وصانع انتصارات إلهية حطمت كبرياء قادة الأعداء.

وأكدت السفارة الإيرانية: لا شك أن الشعب اللبناني والإيراني والمنطقة بأسرها سيحيي ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله، وسيجعلها محطة لتجديد العهد على نهجه والتمسك بنهج المقاومة، ليستعيد عزيمته وقوته من جديد لصنع انتصارات جديدة.

/انتهی/