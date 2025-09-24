  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٦ م

السفارة الإيرانية في لبنان تصدر بیانا بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله

السفارة الإيرانية في لبنان تصدر بیانا بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بيانًا بمناسبة ذكرى استشهاد الأمين العام الراحل لحزب الله في لبنان، واعتبرت هذه المناسبة فرصةً لتجديد العهد على نهج المقاومة وقيم الشهداء.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انها أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بيانًا بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، ورفاقه، واعتبرت هذه المناسبة فرصةً لتجديد العهد على نهج المقاومة وقيم الشهداء.

جاء في بيان السفارة الإيرانية في بيروت: تمر أيام عشية ذكرى استشهاد الشهيد "السيد حسن نصر الله" والسيد هاشم صفي الدين ورفاقه الأوفياء، بحسرةٍ وحنين. وكأن الزمن نفسه يثقل على قلوب محبي السيد؛ ذلك القائد الاستثنائي الذي جذب العالم وأسر قلوب ملايين المسلمين والأحرار في كل أصقاع الأرض، فأصبح رمزًا للحرية وصانع انتصارات إلهية حطمت كبرياء قادة الأعداء.

وأكدت السفارة الإيرانية: لا شك أن الشعب اللبناني والإيراني والمنطقة بأسرها سيحيي ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله، وسيجعلها محطة لتجديد العهد على نهجه والتمسك بنهج المقاومة، ليستعيد عزيمته وقوته من جديد لصنع انتصارات جديدة.

/انتهی/

رمز الخبر 1963045
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات