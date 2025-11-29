توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا وأذربيجان حول تطوير السكك الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لتقرير صادر عن سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية يوم الجمعة، عُقدت الدورة الثالثة والثمانون لمجلس النقل التابع لرابطة الدول المستقلة في باكو بحضور المديرين التنفيذيين ووفود من 15 دولة عضوًا في رابطة الدول المستقلة.

ووقّع المديرون التنفيذيون لسكك حديد جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي مذكرة تفاهم لإقامة تعاون طويل الأمد ومفيد، وذلك على هامش الدورة الثالثة والثمانين لمجلس النقل التابع لرابطة الدول المستقلة. تشمل الأهداف الرئيسية لهذه المذكرة تحديد تسعيرة ثابتة لنقل البضائع على المسار الغربي للممر الدولي بين الشمال والجنوب، وتحديد أسعار عالمية تنافسية، وتطوير الخدمات اللوجستية.

بتوقيع هذه المذكرة، جددت الدول الثلاث التزامها بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المستدام والمفيد للطرفين، وتعمل على تحويل المسار الغربي للممر إلى طريق عبور فعال في المنطقة.

