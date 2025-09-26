انسحاب عشرات الوفود من قاعة الأمم المتحدة مع بدء خطاب نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة "رويترز"، بأنّ رؤساء وممثلي عدد من الدول، غادروا القاعة لحظة صعود نتنياهو إلى المنبر، في مشهد عكس حالة اعتراض دبلوماسي على مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.

في موازاة ذلك، شهد محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك تظاهرة حاشدة شارك فيها ناشطون ومتضامنون، رفعوا شعارات منددة بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وعادت الوفود الدبلوماسية إلى مقاعدها في قاعة الجمعية العامة بعد انتهاء كلمة نتنياهو.

ويأتي هذا الموقف بينما تواصل حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو عدوانها على قطاع غزة، وسط إدانات دولية متصاعدة ومطالبات بوقف الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.

