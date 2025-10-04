مقامرة أوروبا ضد إيران ستُسفر عن نتائج عكسية/الضغط الاقتصادي غير المُستدام لآلية "سناب باك"

وكالة مهر للأنباء: كان الأثر المباشر لآلية "سناب باك" هو تقليل احتمالية نجاح الدبلوماسية وتأجيج تصعيد التوترات، وعواقبها واضحة بالفعل. أُدرجت آلية "سناب باك" نفسها في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015، كحل وسط لطمأنة المُشككين في الكونغرس وخارجه.

سمحت هذه الآلية، المُضمنة في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي مُشارك بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل عام 2015 على إيران، دون إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو). بعبارة أخرى، عكست هذه الآلية المنطق المُعتاد للمجلس: فبدلاً من اشتراط الإجماع للعقوبات، ضمنت آلية الزناد فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى إجماع لمنعها.

مع عودة عقوبات الأمم المتحدة، ضاق مسار الدبلوماسية. ازدادت جرأة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل نتيجةً لتصورها نجاح الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. وأصبح احتمال نشوب حرب أخرى مع إيران أكثر وضوحًا.

في طهران، اكتسبت الدعوات إلى قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، زخمًا. اقتصاديًا، كان تأثير آلية "سناب باك" حتى الآن نفسيًا أكثر منه ماديًا: فقد انخفض الريال بعد إعلان الخبر، وتجاوز الدولار 1.1 مليون ريال، أي أعلى بنحو 20 ألف ريال عن اليوم السابق.

وبعيدًا عن العناوين الرئيسية، لا تُضيف آلية "سناب باك" شيئًا إلى الجهود المبذولة لإعادة برنامج إيران إلى الرقابة الدولية. لم يأتِ الضغط الحقيقي على إيران منذ فترة طويلة من إجراءات الأمم المتحدة، بل من العقوبات الأمريكية الثانوية الشاملة.

أُعيد فرض هذه العقوبات بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨، مما أدى إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي، ولا تزال تُشكل مصدر ضغط رئيسي.

يبرر الترويكا الأوروبيون تحركهم بالإشارة إلى انتهاكات إيران للاتفاق النووي. لكنهم يُغفلون هذه النقطة الحاسمة: كانت واشنطن أول من انتهك الاتفاق، عندما انسحب منه الرئيس آنذاك دونالد ترامب عام ٢٠١٨.

ورغم وعودها، اتبعت أوروبا واشنطن في النهاية وامتثلت فعليًا للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها. وبعد أكثر من عام من انسحاب ترامب، امتثلت إيران تمامًا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ولم تبدأ طهران في تقليص التزاماتها ولجأت صراحةً إلى آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق إلا بعد انتظارها عبثًا لرفع العقوبات الاقتصادية.

إن إلقاء اللوم على إيران في انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة هو تحريف للتاريخ

يقع العبء على عاتق واشنطن وأوروبا لعدم الوفاء بالتزاماتهما. أي عقوبات؟ فُرضت الإجراءات التي اتفق الأوروبيون على "التراجع عنها" بين عامي 2006 و2010؛ وشملت تجميد الأصول، وقيودًا على الأسلحة، وحظرًا على التجارة النووية والصاروخية.

كانت هذه الإجراءات دائمًا محدودة وتهدف إلى الانتشار، وليس عزل إيران عن الأسواق العالمية. بعد إعادة ترامب فرض "أقصى قدر من الضغط" في عام 2018. وبالمقارنة، فإن آلية "سناب باك" الحالية لا تضيف الكثير إلى العقوبات الأمريكية الشاملة.

كان توقيت الترويكا الأوروبية متهورًا

في يونيو/حزيران، قصفت إسرائيل والولايات المتحدة العديد من المنشآت النووية الإيرانية بموجب الضمانات، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ معاهدة حظر الانتشار النووي. ويعتبر الخبراء القانونيون أن الهجوم على المواقع النووية المعلنة لدولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وليس من المستغرب أن يؤدي هذا إلى تعقيد تعاون إيران مع المفتشين بشكل كبير. الحطام غير مرغوب فيه، خاصةً إذا كانت المواقع، كما ادعى ترامب، قد "دُمّرت".

ومع ذلك، حتى في هذا الوضع الحرج، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إطار عمل جديد للتعاون، وصفه المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتضمن جزء من الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتراح طهران لخطة تدريجية لإعادة بناء الثقة والشفافية. وتمثل محور الاقتراح في تخفيف مخزونها من اليورانيوم بنسبة 60% إلى 20%، وهي خطوة رئيسية في مجال منع الانتشار النووي من شأنها أن تُقرّب مستويات التخصيب من الاستخدام المدني وتضمن عدم إمكانية استخدام هذه المادة في الأسلحة.

وفي موازاة ذلك، كان من المقرر تمديد آلية "سناب باك"، مع مسار نحو إنهائها في نهاية المطاف، كما تصورها الاتفاق النووي في البداية. حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الخطة بأنها "معقولة"، مشيرًا إلى أن الترويكا الأوروبية لا تزال عازمة على مواصلة آلية "سناب باك". أغلقت آلية "سناب باك" الباب. طهران الآن مستعدة للرد. الأصوات في إيران الداعية لامتلاك أسلحة نووية أصبحت أعلى من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة. عشية زيارة الرئيس مسعود بيزكيان إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقّع 71 عضوًا في البرلمان رسالة تدعو إلى مراجعة عقيدة الدفاع الإيرانية للسماح بإنتاج وتخزين الأسلحة النووية كرادع. كما قدّم البرلمان الإيراني خطةً للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي نهائيًا.

في هذا السياق، لا تُكبح آلية "سناب باك" البرنامج النووي الإيراني؛ بل تُسرّع من انهيار الرقابة الدولية. المفارقة واضحة: فبدلًا من البناء على الإطار الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي من شأنه استعادة الشفافية، تُقوّض آلية "سناب باك" هذه الشفافية.

يتجاوز نطاق المشكلة حدود إيران. فقد رفضت روسيا والصين استخدام الترويكا الأوروبية لآلية الزناد تمامًا. وفي رسالة مشتركة مع إيران، نُشرت رسميًا في الأمم المتحدة، ذكرتا أن أي إجراء بموجب آلية "سناب باك" "لا يُمكن أن يُنشئ التزامات قانونية" على الدول الأعضاء. وأشاروا إلى مبدأ أكدته محكمة العدل الدولية في رأي استشاري صدر عام ١٩٧١: لا يمكن لأي طرف ينتهك معاهدة أن يتذرع بأحكامها قانونيًا.

في الواقع، أعلنت الدولتان اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أنهما لن تطبقا آلية "سناب باك". هذا يعني أنهما لن ترفضا الامتثال للعقوبات المعاد فرضها فحسب، بل من المرجح أيضًا أن تُغلق لجان مجلس الأمن المسؤولة عن إنفاذها.

لقد أدركت إيران أن القانون والمؤسسات الدولية لم تعد ذات أهمية

في إيران، توصل مركز أبحاث المجلس إلى استنتاج مماثل حول فعالية آلية التفعيل من منظور اقتصادي. إن تدابير الأمم المتحدة المعاد فرضها محدودة، وتركز على منع الانتشار، وتواجه عقبات إنفاذ شديدة؛ فهي لا تضاهي نطاق وشدة العقوبات الثانوية الأمريكية القائمة على المخاطر والتي قيدت بالفعل النفط والخدمات المصرفية والشحن والتمويل.

قد تتسبب آلية "سناب باك" في صدمات سوقية قصيرة الأجل، لكنها لن تفرض ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا ودائمًا. ولعل الأهم من ذلك كله هو أن العديد من الإيرانيين قد توصلوا إلى استنتاج مرير: سواءً انضمت إيران إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أم لا، وسواء تعاونت مع المفتشين أم لا، فقد تضرب الولايات المتحدة وإسرائيل مرة أخرى. الدرس المستفاد لإيران هو أن القانون والمؤسسات الدولية لم تعد ذات أهمية، لذا يجب على طهران أن تتصرف بما يخدم مصالحها الوطنية. وقد صرّح مسؤولون أوروبيون وأمريكيون بأن الدبلوماسية لا تزال خيارًا مطروحًا. لكن الأفعال أهم من الرسائل. إذا كانت الأولوية هي منع الصراع والحفاظ على نظام حظر الانتشار، فإن المزيد من الضغط سيكون له نتائج عكسية.