عراقجي: القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح "لعبة في يد أميركا"

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه في أعقاب إجراء الترويكا الاوروبية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، انتقد عباس عراقجي في رسالة إلى وجيت هارات وزير خارجية سريلانكا، اجراءات الغرب، وخاصةً اميركا ضد إيران.



وأعلن سفير إيران في سريلانكا، علي رضا دلخوش، عند إعلانه الخبر، أن القانون الدولي أصبح الآن "لعبة بيد الولايات المتحدة".وأضاف أن هذا القرار، الذي اتُخذ بدعم من الدول الغربية واميركا، يُشكل خطرًا بالغًا على القانون الدولي.



وجاءت رسالة عراقجي إلى ويجيتا هرات في وقتٍ وجّهت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسائل إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي تتهم إيران بالتقصير في الوفاء بالتزاماتها. ودون التطرق إلى فشل الغرب في تنفيذ بنود الاتفاق النووي، فُعّلت آلية الزناد في 28 سبتمبر/أيلول، وأُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت مع تطبيق الاتفاق النووي على إيران.



وأكد السفير أن وزير الخارجية الإيراني كتب إلى وزيري خارجية سريلانكا وجزر المالديف قائلاً: "يجب علينا دعم القانون الدولي. هذه القضية لا تتعلق بإيران فحسب، بل تتعلق بكرامة القانون الدولي!".وقال: "إيران هي المستهدفة اليوم، وغدًا قد تكون دولًا أخرى في جنوب آسيا، وبعد غد، ربما دولًا أفريقية. على وسائل الإعلام توضيح هذه القضية للشعب".



وأضاف: "يجب أن نكون حذرين بشأن الأعراف الدولية، لأن هذه الأعراف هي نتاج التجارب المريرة للبشرية بعد حربين عالميتين. لا يمكننا تجاهل هذه الأعراف والكرامة والاستسلام ببساطة والقول إن أميركا تستطيع أن تفعل ما تشاء".



وأضاف السفير: "لقد أرسلنا الرسالة إلى وزيري خارجية سريلانكا وجزر المالديف وطلبنا منهما الوقوف إلى جانبنا".ووفقًا لسفير الجمهورية الإسلامية الايرانية، أكد وزير الخارجية الإيراني في رسالته أن هذه اللحظة تُمثل اختبارًا حاسمًا لصحة القانون الدولي.



وأوضح السفير الإيراني أن قرارات الأمم المتحدة المعنية تستهدف تحديدًا التجارة المتعلقة بالمنشآت النووية الإيرانية، ولا تشمل قطاعات أخرى مثل الشاي والنفط والأدوية والأغذية أو مجالات تجارية أخرى. وبهذا المعنى، تقتصر الإجراءات المتخذة على التعاون المتعلق بالبرنامج النووي.



وأكد علي رضا دلخوش أيضًا أن هذه القرارات لا تؤثر بشكل مباشر على تجارة إيران مع الدول الأخرى، بما في ذلك شركاء مثل سريلانكا أو الاقتصادات الأكبر مثل الصين.



ومع ذلك، أقرّ بوجود بعض التأثيرات على النقل، إذ تسمح هذه القرارات بتفتيش السفن والبضائع الإيرانية للتأكد من عدم حملها مواد متعلقة بالبرنامج النووي.



وفيما يتعلق بالوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين إيران وسريلانكا، أوضح سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية أن الجانبين يتمتعان بعلاقات جيدة جدًا على الصعيد السياسي، ويتعاونان في المحافل متعددة الأطراف.وأضاف: أن التجارة مستمرة، وأن الجانبين يتطلعان إلى عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة. كما أن التعاون في المجال الثقافي مستمر.



