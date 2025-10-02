عراقجي بهنئ بذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي أصدر رسالة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وفيما يلي نص هذه الرسالة:

بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أتقدم بأحر التهاني لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية.

أثبت التطور الذي شهدته الصين على مدى السنوات الـ 76 الماضية أن الدولة التي تلتزم بالاستقلال والاعتماد على الذات وتطوير الذات قادرة على تحقيق إنجازات باهرة تجذب انتباه العالم.

بصفتها شريكًا استراتيجيًا شاملًا لإيران، وبغض النظر عن أي تغيرات محتملة في الوضع الدولي، ستواصل إيران تعاونها مع الصين.

وأتمنى للصين المزيد من الرخاء والنجاح، وأنا على ثقة بأن التعاون بين الصين وإيران سوف يسفر عن نتائج مثمرة.