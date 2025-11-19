ايران تشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتُتح معرض الكويت الدولي للكتاب الـ48 صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبرسالة من الشيخ أحمد العبد الله الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وحضور عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام وشؤون الشباب، ومحمد توتونجي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ولفيف من الشخصيات الثقافية والأدبية.

في كلمته خلال افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب، قال وزير الثقافة والإعلام والشباب الكويتي: إن إقامة هذا المعرض، الذي يتزامن مع اختيار الكويت عاصمةً للثقافة والإعلام في الوطن العربي عام ٢٠٢٥، يعكس أهمية وضرورة الدراسة في توعية الشباب وتنمية مواهبهم الفكرية، ومنع انتشار الأفكار المضللة.

وأضاف المطيري: إن إقامة معرض للكتاب خطوةٌ صغيرةٌ في سبيل مواجهة الغزو الثقافي والقصف الإعلامي الذي يتعرض له جيل الشباب اليوم. وخلال زيارته لجناح سفارة بلادنا في هذا المعرض، دعا إلى تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الجارين والإسلاميين.

وتشارك سفارة بلادنا في الكويت في هذه الفترة بعرض عشرات العناوين والإصدارات في مجالات العلوم الإيرانية، والتربية الإسلامية، واللغة الفارسية، وغيرها من المواضيع الثقافية والفنية باللغتين العربية والفارسية. وقد لاقى هذا الجناح إقبالاً كبيراً من الزوار منذ اليوم الأول.

تشارك 611 دار نشر من 33 دولة في الدورة الثامنة والأربعين لمعرض الكويت للكتاب، وقد عُرض 287 ألف عنوان كتاب.

وسيُقام على هامش هذا المعرض، الذي يُعدّ أقدم معرض للكتاب في العالم العربي بعد معرض بيروت، العديد من المحاضرات ومعارض الصور واللقاءات الأدبية. وتحل سلطنة عُمان ضيفًا خاصًا على المعرض. ويستمر معرض الكويت للكتاب لمدة عشرة أيام في مقر المعرض الدائم في الكويت.

