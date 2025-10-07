ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران: "طوفان الأقصى" حطم معادلة "التفوق المطلق"

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: لعقود، رسم الكيان الصهيوني لنفسه صورة التفوق العسكري والاستخباراتي والسيطرة المطلقة. حطمت عملية "طوفان الأقصى" هذه الصورة صباح يوم واحد. حطمت هذه العاصفة قوة العدو بشكل لا رجعة فيه. أُذلّ الكيان الإسرائيلي أمام العالم.

كشفت هذه العملية ما كان مخفيًا؛ تدمير المستشفيات والمدارس والمساجد، ومجازر الأطفال والنساء، ونفاق من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان. كل هذه الجرائم انكشفت للعالم. لقد وجّهت قدرة المقاومة على اختراق المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والاستيلاء على القواعد العسكرية، وأسر القوات الإسرائيلية، ضربةً نفسيةً واستراتيجيةً للمحتلين لم يسبق لها مثيل منذ عام ١٩٤٨.

في الذكرى الثانية لعملية عاصفة الأقصى، تحدثنا مع ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إيران، والذي نورد تفاصيله أدناه:

بعد عامين من عملية طوفان الأقصى، كيف يُقيّم هذا الحدث في تاريخ المقاومة الفلسطينية؟

شكّلت عملية طوفان الأقصى نقطة تحول، إذ كسرت معادلة "التفوق المطلق" لإسرائيل، ووضعت قضية فلسطين في صدارة الرأي العام العالمي. ومن هنا، فإن قاعدة اللعبة هي "الردع المتبادل"؛ فالعدو يمتلك القدرة على إلحاق الضرر، لكنه عاجز عن إنهائه، وأصبحت تكاليف الغزو الداخلية والخارجية باهظة عليه.

في ظل التحركات الشعبية العالمية والعفوية لدعم الشعب الفلسطيني، مثل انطلاق سفن "مادلين" و"حنظلة" و"صمود" إلى غزة، ما هي رسالة عملية طوفان الأقصى للأمة الإسلامية والشعوب التحررية؟

لهذه التحركات الشعبية العالمية والعفوية رسالتان: إحداهما موجهة للفلسطينيين المدافعين عن القدس والأرض الفلسطينية، والأخرى للعالم، مفادها أنهم سئموا من ظلم الاحتلال للشعب الفلسطيني، ويحاولون كسر الحصار عن قطاع غزة.

ما هو الوضع الراهن لمحور المقاومة، وما هي أولوياته لما بعد الحرب؟

يتمتع محور المقاومة الآن بمستوى أعلى من التنسيق والردع المترابط. ومن أولوياته تثبيت وقف إطلاق النار ودعم المدنيين، وتوحيد المسار السياسي الفلسطيني، وتطوير الردع الذكي، وتسريع الملاحقة القانونية والدبلوماسية للجرائم الإسرائيلية.

ما أثر طوفان الأقصى على المجتمع الصهيوني ومستقبل حكومة نتنياهو؟

كشفت عاصفة الأقصى عن ثغرات هيكلية، مثل أزمة انعدام الثقة في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى التآكل الاقتصادي للنظام. وحتى لو بقيت حكومة نتنياهو الحالية مؤقتًا، فإن أفقها الاستراتيجي ضيق ومكلف.

كيف انتشرت ثقافة المقاومة بين الجيل الجديد من الفلسطينيين؟

أصبحت "المقاومة العملية" هي القاعدة؛ الدراسة تحت النيران، والتطوع، وريادة الأعمال من أجل البقاء، وإنتاج محتوى بلغات متعددة هي ثقافة المقاومة بين الجيل الجديد من الفلسطينيين. تحولت المقاومة من شعار إلى "أسلوب حياة".

هل مهد طوفان الأقصى الطريق لتشكيل جبهة عالمية ضد سياسات تل أبيب الاحتلالية؟

نعم؛ لم تخلق جبهة عسكرية فحسب، بل خلقت أيضًا شبكة متعددة المستويات من الضغط الأخلاقي والقانوني على إسرائيل؛ إن توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفرض قيود على الأسلحة على إسرائيل، وتزايد القضايا الدولية، وتكثيف موجة العقوبات ضد الصهاينة، أمثلة على شبكة الضغط متعددة المستويات على النظام الصهيوني.

ما الذي تعنيه ردود الفعل العالمية، وخاصة مواقف الحكومات الغربية، لمستقبل النظام العالمي؟

بعد السابع من أكتوبر، تعمقت الفجوة بين الحكومات والرأي العام. الرسالة العملية هي أن "القانون الإنساني الدولي" أصبح أداةً لها تداعيتها الخاصة، وأن احتكار الرواية الغربية آخذ في التضاؤل؛ نحن نتجه نحو "تعددية أخلاقية-قانونية" ستكلف الاحتلال غاليا.

ما أثر هذه العملية على تشكيل وتماسك محور المقاومة في المنطقة؟

ازداد مستوى الترابط الميداني للجبهات، لكن إيقاع الصراعات ظلّ تحت السيطرة لتجنب حرب شاملة. في الواقع، اكتسب محور المقاومة تماسكًا وظيفيًا أوضح، وزادت قدرته على فرض تكاليف مستمرة على إسرائيل.

ما التغيير الذي أحدثه طوفان الأقصى في معادلة الردع؟

لقد حوّل طوفان الأقصى الردع الإسرائيلي الأحادي إلى "ردع متبادل نسبي"؛ فكل غزو واسع النطاق يُكلّف إسرائيل غاليًا، ويزيد من عزلتها السياسية، دون إغفال قدرة العدو على إلحاق الضرر.