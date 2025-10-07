  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٣ ص

استشهاد اثنین من قوات الحرس الثوري خلال هجوم ارهابي في سروآباد

أفادت مصادر مطلعة باستشهاد اثنين وإصابة ثلاثة من قوات الحرس الثوري الاسلامي في سرو آباد بمنطقة كردستان في اشتباك مع المعاودين للثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي في محافظة كرستان عن تعازيه في استشهاد اثنين من قواته، وقال في بيان: "إن نبأ استشهاد وإصابة عدد من عناصر الحرس الثوري الاسلامي في سرو آباد على أيدي الإرهابيين التابعين لأيادي الاستكبار العالمي، أثار حزنًا وألمًا بالغين".

وأضاف البيان: "لا شك أن الأمن النموذجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعود إلى شجاعة الرجال الأبرياء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن الإسلامي في كل أرجاء بلادنا، وأن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الحرس الثوري الاسلامي في سرو آباد دليل على ذلك".

وتابع البيان: إننا إذ ندين هذا العمل الإرهابي، نبارك ونعزي باستشهاد وجرح كوكبة من الجنود الشجعان لإمام الزمان (عليه السلام)، وقائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي)، وأسرة الحرس الثوري العظيم وعوائلهم الكريمة، والشعب الإيراني الإسلامي النبيل وأهالي محافظة كردستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1963523
جواد ماستری فراهانی

