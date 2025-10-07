مساعد وزير الخارجية : تعزيز الدبلوماسية المحلية مدرجة في اولوياتنا الرئيسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أن "جلال زادة" أوضح اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي من محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد)، أن "من بين سياسات الحكومة الايرانية التأكيد على الدور المحوري للمحافظات في إدارة شؤون البلاد"؛ مشيرا إلى، أن "الرئيس بزشكيان شدد في جميع الاجتماعات والزيارات الميدانية على ضرورة تطبيق مبدأ اللامركزية ونقل الصلاحيات من طهران إلى المحافظات".

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن هذه الوزارة بدورها وضعت ضمن خططها تعزيز الدبلوماسية الإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك في الشؤون القنصلية والدبلوماسية العامة، وخاصة على صعيد العلاقات مع الدول المجاورة.

وذكر هذا المسؤول الايراني، أن "أول اجتماع إقليمي للدبلوماسية المحلية عقد في شهر أيار/مايو من العام الجاري (2025) بمدينة شيراز (مركز محافظة فارس - جنوبي البلاد)؛ مضيفا أنه بفضل الباري تعالى، تستعد الوزارة حاليا لعقد الاجتماع الإقليمي الثاني حول الدبلوماسية المحلية في مدينة مشهد (بمحافظة خراسان الرضوية -شرق)، بمشاركة المسؤولين المعنيين من محافظتَي خراسان الشمالية والجنوبية.

ونوه "جلال زادة" بأن الاجتماع الإقليمي الثاني، الذي سيركز على تطوير العلاقات مع الدول المجاورة، سيعقد في 22 و 23 تشرين الأول /أكتوبر بمدينة مشهد، يشارك فيه محافظو خراسان الرضوية والشمالية والجنوبية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية لدى الدول المجاورة، ونخبة من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين المقيمين في الخارج، إلى جانب ممثلي المؤسسات المعنية مثل غرف التجارة الإقليمية، ومنظمة تنمية التجارة، ومنظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية لإيران، ووزارة التراث الثقافي، وأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة، وأمانة المجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج، وحضور فاعل اصحاب القطاع الخاص.

