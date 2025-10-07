عراقجي: الأمريكيون سئموا القتال من أجل "حروب إسرائيل التي لا تنتهي".. لا حل سوى "الحل التفاوضي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في ردا على تصريحات ترامب الاخيرة: عندما توجهت للجولة الخامسة من المفاوضات مع السيد ويتكوف كتبت: سلاح نووي صفر = يعني لدينا اتفاق، تخصيب صفر = يعني لا اتفاق.

واضاف وزير الخارجية الإيراني: لو اطلع الرئيس ترامب على محاضر تلك المفاوضات المسجلة لعلم كم كنا قريبين من احتفال باتفاق نووي جديد وتاريخي.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: على ترامب أن يتذكر أنه لم تكن هناك أي معلومات عن أسلحة دمار شامل في العراق، وكانت النتيجة دمارًا هائلًا، آلاف القتلى الأميركيين، وسبعة تريليونات دولار أُهدرت من أموال دافعي الضرائب.

واردف وزير الخارجية الإيراني: كذلك لا توجد معلومات تشير إلى أن إيران كانت ستقترب من صنع سلاح نووي «خلال شهر» لولا تحريض إسرائيل، التي فشلت عمليتها وتختلق الآن تهديدًا وهميًا من قوة إيران الدفاعية، فيما الأميركيون سئموا القتال في «حروب إسرائيل التي لا تنتهي».

واكد عراقجي ان إيران بلد "عظيم"، والإيرانيون أمة "عظيمة"، وورثة حضارة "عظيمة" عريقة. قد تُدمر المباني والآلات، لكن إرادتنا لن تُضعف أبدًا. الإصرار على هذا الخطأ في الحسابات لن يحل أي مشكلة. لا حل إلا بالتوصل إلى "حل تفاوضي".