العميد شكارجي: قوات التعبئة شوكة بعين الاستكبار العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة، في الحفل المسائي لأعضاء الباسيج في مركز الإمام روح الله (رض) للمقاومة في طهران، الباسيج شجرة طيبة ومنتجة للقوة الناعمة للثورة الإسلامية، وأكد: تتمتع جمهورية إيران الإسلامية بثلاث خصائص فريدة في العالم تعتبر عامل قوة البلاد التي لا تقهر.

وقال: إن الباسيج شجرة طيبة أسسها الإمام الراحل (رض) الذي خرج من مدرسة عاشوراء، وكانت ولا تزال وستظل شوكة في عين الاستكبار العالمي. الباسيج مولد للقوة الوطنية ومنتج للقوة الناعمة للثورة الإسلامية. التعبئة ظاهرة فريدة، لا مثيل لها، وعظيمة في العالم أجمع، ولا يوجد بلد في العالم يمتلك مثل هذه القدرة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: لبلدنا ثلاث خصائص لا يمتلكها أي بلد آخر في العالم: أولاً، نعمة الالتجاء إلى أهل البيت (عليهم السلام). إن فخرنا بأن راية علي بن أبي طالب (عليه السلام) في أيدي أمتنا، وانتظارنا لظهور آخر أبناء السيدة الزهراء (عليها السلام)، هو أعظم شرف للشيعة. ثانياً، نعمة قائد الثورة الاسلامية، نائب الإمام الزمان (عليه السلام)، وحامل لواء الثورة الإسلامية، والتي لا مثيل لها في العالم. إن نعمة قائد الثورة محفوظة لجميع المسلمين، وكون مركزها وتركيزها في بلدنا هو أعظم نعمة في متناول أيدينا.

وقال العميد شكارجي: الخاصية الثالثة هي التعبئة؛ هذا الشجرة الطيبة هي الباسيج. هذه الجوانب الثلاثة من قوة الثورة الإسلامية لا مثيل لها في العالم أجمع. عندما نقول دولة قوية، تتجه الأنظار نحو الأمور المادية والأسلحة والمعدات. لكن قوتنا تنبع من هذه النعم الثلاث؛ قوة لا ترضى أبدًا بطعم الهزيمة مهما كانت الظروف.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة: لا تترددوا. عندما أراكم أيها الباسيج، أحسدكم بصدق. لقد عشنا معكم أيها الباسيج خلال سنوات الدفاع المقدس الثمانية، ونعيش على نفس الذكريات ونسعى جاهدين للبقاء على درب الشهداء.