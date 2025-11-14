الهيئة العامة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) تعتمد ثلاث مبادرات ايرانية جديدة

وأفادت وكالة مهى للأنباء نقلا عن العلاقات العامة لمنظمة حماية البيئة الإيرانية، فقد عقدت الهيئة العامة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) اجتماعها التنفيذي ليوم واحد، الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بحضور الأعضاء الأساسيين للجنة، وهم الجمهورية الإسلامية الايرانية، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، بالإضافة إلى أمانة الهيئة العامة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) ومقرها الكويت.



وخلال هذا الاجتماع، وبعد مناقشات موسّعة، تم اعتماد البرنامج الخماسي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) للفترة 2026–2030.



كما قدّم الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) تقرير الأداء السنوي لعام 2025، وتم تقييم نتائجه من قبل الأعضاء. وتم أيضا مناقشة تقرير المراجعة المالية للفترة 2021–2024 باعتباره أحد المحاور الرئيسية للاجتماع.



اعتماد ثلاث مبادرات إيرانية



وخُصص جزء مهم من الاجتماع لتقديم واعتماد مبادرات الجمهورية الإسلامية الايرانية، حيث تم اعتماد ثلاث مبادرات إيرانية بالإجماع، وهي:



1- تنظيم رحلات ودوريات بحثية بحرية مشتركة بمشاركة إيران وتنفيذ إجراءات مماثلة من قبل الدول الأعضاء الأخرى.



2-إيفاد خبراء متخصصين من الدول الأعضاء إلى أمانة "رامبي" لتعزيز القدرات الفنية ودعم تنفيذ المشاريع المعتمدة.



3-إعلان جاهزية إيران لإنشاء مركز إقليمي لتدريب الخبراء في مجال البيئة البحرية والمستنقعات الساحلية.



وفي ختام الاجتماع، قدّم الوفد الإيراني "أطلس المستنقعات الإيرانية"، الذي أعدته ونشرته مؤخرا وكالة شؤون البيئة البحرية والمستنقعات التابعة لمنظمة حماية البيئة الإيرانية، كهدية لأعضاء اللجنة التنفيذية لـ "ROPME".



وكان نائب رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية لشؤون البيئة البحرية والمستنقعات، أحمد رضا لاهيجان زادة، قد سافر الى الكويت لحضور الاجتماع التنفيذي الـ 39 لمنظمة ـ "ROPME"، حيث استُقبِل لدى وصوله من قبل الأمين التنفيذي لمنظمة "ROPME"، محمد داود الأحمد، وسفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الكويت، محمد توتونجي.



انتهى**ر. م