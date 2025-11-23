  1. إيران
إيران تصبح البوابة الذهبية لنقل 60 مليون طن من البضائع بالسكك الحديدية بين الصين وأوروبا

في إطار اتفاقية بين ست دول لتطوير النقل بالسكك الحديدية من الفرع الجنوبي لممر الصين-أوروبا، ستصبح إيران البوابة الذهبية لنقل 60 مليون طن من البضائع من الصين إلى أوروبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقّع ممثلون عن ست دول - إيران، والصين، وكازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وتركيا - اتفاقية في إسطنبول لتطوير النقل بالسكك الحديدية للبضائع عبر الفرع الجنوبي لممر الصين-أوروبا المهم.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح إيران البوابة الذهبية لمرور قطارات الحاويات من الصين إلى أوروبا.

ألزمت هذه الاتفاقية السداسية الدول الواقعة على طول الممر بوضع تعريفات موحدة وتنافسية، وتسريع أوقات السفر بالقطارات، وخفض التكاليف الإضافية والجمركية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمهيد الطريق لزيادة ملحوظة في مرور قطارات الحاويات عبر الفرع الجنوبي للممر، الذي يمر عبر الأراضي الإيرانية.

ووفقًا للتقرير، نُقل ما يقرب من 60 مليون طن من البضائع المتنوعة بين الصين وأوروبا العام الماضي في حوالي 20 ألف قطار شحن حاويات. ومع تنفيذ هذه الاتفاقيات، من المتوقع أن يمر جزء كبير من حجم النقل بالسكك الحديدية هذا عبر أراضي جمهورية إيران الإسلامية، مما يعود بفوائد اقتصادية وتجارية كبيرة على البلاد.

