رئيس الجمهورية يهنئ فوز فريق الطلاب الإيراني ببطولة "روبوكاب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة تهنئة وجّهها لفريق الطلاب الإيراني بفوزه ببطولة النسخة الثامنة من مسابقة "روبوكاب آسيا والمحيط الهادئ 2025" في أبوظبي، صرّح الرئيس بزشكيان قائلاً: "إن الحكومة الرابعة عشرة تعتقد بضرورة تعزيز التعليم المبتكر، وتوسيع نطاق مدارس التكنولوجيا، ودعم أبحاث الطلاب، وأن هذه الانتصارات الباهرة ستمنح زخمًا أكبر لهذه الحركة".

وفيما يلي نص رسالة الرئيس الايراني:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن فوز نخبة طلاب بلادنا في النسخة الثامنة من مسابقة "روبوكاب آسيا والمحيط الهادئ 2025" في أبوظبي، وحصولهم على الميدالية الذهبية في هذا الحدث المهم، يُعدّ رمزًا للثقة بالنفس والكفاءة العلمية والإرادة والإبداع لدى جيل المستقبل من أبناء هذا الوطن، القادرين على التألق عالميًا ورفع راية إيران العظيمة.

لا شك أن هذا الإنجاز القيّم هو ثمرة جهود قيّمة من الطلاب الأعزاء، ودعم أهاليهم، وجهود المدربين والمعلمين المخلصين الذين مهدوا الطريق لنجاحهم، إيمانًا منهم بمواهب أبناء الوطن. وأنا على ثقة بأنه بمواصلة هذه الجهود والدعم، يمكن لإيران أن تصبح من الأقطاب المؤثرة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في المنطقة والعالم.

ترى الحكومة الرابعة عشرة ضرورةً لتعزيز التعليم المبتكر، وتوسيع المدارس التكنولوجية، ودعم أبحاث الطلاب، وستمنح هذه الانتصارات الباهرة زخمًا أكبر لهذه الحركة.

أتقدم بأحرّ التهاني للأبطال الشباب، وعائلاتهم الكريمة، ومدربيهم، وجميع من ساهم في هذا النجاح، وأدعو الله عز وجل أن يمنّ عليهم بمزيد من التقدم والارتقاء إلى قمم المجد.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

/انتهى/