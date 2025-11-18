ترامب يكرر ترهاته ضد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستضيف ولي العهد محمد بن سلمان، اطلاق الترهات ضد إيران.

ووفقاً لقناة الجزيرة، زعم ترامب بشأن إيران: لم يقصف أي رئيس البرنامج النووي الإيراني إلا أنا.

وأكد قائلاً: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الرياض، قال ترامب: لقد حققنا استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار، ونتوقع أن تصل إلى 21 تريليون دولار بنهاية العام الأول من رئاستي.

أشكر المملكة العربية السعودية على استثماراتها البالغة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وآمل أن يصل هذا الرقم إلى تريليون دولار.