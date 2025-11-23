  1. إيران
الرئيس الايراني يهنئ نظيره اللبناني بعيد الاستقلال

بعث الرئيس الايراني مسعود بزشكيان برسالة تهنئة إلى نظيره اللبناني جوزيف عون بمناسبة ذكرى استقلال لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالته عن تمنياته بأن تشهد العلاقات المشتركة بين البلدين مزيدًا من النمو والتقدم في مختلف المجالات، مؤكدًا استمرار دعم ايران الثابت لحكومة وشعب لبنان.

كما شدد بزشكيان على أن السياسة الثابتة لإيران تقوم على دعم استقرار لبنان وازدهاره وتعزيز التعايش الكريم بين جميع الأديان والطوائف تحت راية لبنان.

واضاف الرئيس بزشكان : في هذا السياق، انني اذا اعرب عن معارضتي لاي الاعمال من شأنها اثارة التوتر ولا سيما الاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني على اراضي بلدكم، واؤكد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال منها .

