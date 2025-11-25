ایران تسجل یوم 25 نوفمبر یوما وطنیا للزیتون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الزيتون مادة مغذية ذات خصائص عديدة. من أهم خصائصه: تحسين صحة المعدة والوقاية من السرطان. كما أن تناول الزيتون مفيد للكلى والبشرة والشعر.

إن فوز منتج إيراني بالميدالية الذهبية في إحدى مسابقات جودة زيت الزيتون العالمية لعام ٢٠٢٥ يُظهر قدرة البلاد على إنتاج زيت زيتون عالي الجودة، ومن خلال تعزيز التكنولوجيا والاستثمار المُستهدف، يُمكن الاستحواذ على حصة أكبر من أسواق التصدير، شريطة إعادة تصميم سلسلة القيمة من الإنتاج إلى المستهلك النهائي بناءً على التكنولوجيا والمعايير الدولية.

وفيما يتعلق بصادرات الزيتون، صرّح قائلاً: وفقًا لإحصاءات الجمارك لعام 2024، تم تصدير حوالي ١٤٦٢ طنًا من منتجات الزيتون إلى أكثر من ٢٠ دولة.

