العميد نائيني: الكيان الصهيوني مُني بهزيمة نكراء في الحرب الأخيرة وسنردّ بقوة أكبر على اى شرير جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ومسؤول العلاقات العامة، في برنامج تلفزيوني بأنّ قوات البسيج هي في الواقع العنصر الأساسي للسلطة الوطنية: لم تكن فلسفة تشكيل البسيج استبدال القوات المسلحة، بل أن تصبح قوةً لبناء القوة في جميع المجالات.

أشار نائيني إلى أن القوات المسلحة للبلاد قد حققت أداءً متميزًا في مجال تدريب الكوادر البشرية النخبوية، مستشهدًا بدور الشهيد حاجي زاده، وقال: "لقد كان فن الشهيد حاجي زاده يتمثل في تدريب الكوادر البشرية على مستوى مواجهة المعارك العالمية واستقطاب أفضل نخبة البسيج وعلماء البلاد الحاصلين على أعلى الدرجات".

وأوضح العميد نائيني: "اليوم، تُشكل هذه الكوادر الشابة، والذين يبلغ متوسط أعمارهم في قطاع الصواريخ حوالي 30 عامًا، المكون الرئيسي للقوة الهجومية والدفاعية في المجالات المتقدمة للصواريخ والسيبر وصناعة الدفاع والذكاء الاصطناعي".

وذكر: "كانت الحرب الأخيرة معركة مشتركة شديدة خاضها العدو بناءً على حساباته الخاطئة ودون إدراك قوة الشعب وتعبئة القيادة".

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن قوات البسيج دخلت الميدان بسرعة فائقة، وقال: "لقد سيطرت هذه المنظمة فورًا على الفضاء الاجتماعي للبلاد، وعززت مناعة المجتمع النفسية والثقافية والاقتصادية".

وأكد العميد نائيني أن الكيان الصهيوني مُني بهزيمة نكراء في الحرب الأخيرة، وقال: "إن اعترافات المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذا الكيان ومراكز الفكر الأمريكية تؤكد ذلك".

وأضاف: "لقد شوهت عملية طوفان الأقصى سمعة الكيان الأمنية".

وأكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية التكتيكية والتسليح والإبداع، مؤكدًا: "كانت ساحة المعركة الأخيرة معيارًا لقياس القدرات، حيث انكشفت نقاط ضعف العدو بشكل كامل. قدرات البلاد أكبر بكثير مما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة".

وأشار العميد نائيني إلى أن العدو لا يملك هدفا جديدا ولا القدرة على تكرار أخطائه، وقال: إذا ارتكب العدو أي شر جديد وأي عدوان فإنه سيتلقى ردا أكثر جدية ولا شك في ذلك.

