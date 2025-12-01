  1. القدس و فلسطین
الإعلام العبري: تبعات الهجمات الصاروخية الإيرانية مازالت مستمرة

الإعلام العبري: تبعات الهجمات الصاروخية الإيرانية مازالت مستمرة

أشارت صحيفة ناطقة بالعبرية إلى استمرار الهزات الارتدادية للهجمات الصاروخية المدمرة التي شنتها إيران على الأراضي المحتلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنه بعد أكثر من خمسة أشهر من الهجمات الصاروخية الإيرانية المدمرة على الأراضي المحتلة، لا تزال آلاف العائلات الصهيونية المتضررة من جراء القصف عالقة.

ويضيف التقرير أن اتحاد المقاولين العاملين في مجال الترميم أعلن أن سلطات الضرائب تمنع بدء عملية ترميم هذه المنازل.

ويؤكد التقرير أنه بسبب نقص الأيدي العاملة منذ بداية الحرب وعرقلة مجلس الوزراء الصهيوني للعمل في هذا الصدد، يعمل العديد من المقاولين بأدنى طاقتهم، وقرروا التوقف عن ترميم المناطق المتضررة من الهجمات الصاروخية الإيرانية لعدم تلقيهم أي دعم من مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وفي موجة الهجمات الصاروخية الانتقامية الإيرانية على الأراضي المحتلة، استُهدفت مناطق مهمة وحساسة، بما في ذلك مراكز تجسس سرية ومختبرات بيولوجية تابعة للكيان الصهيوني.

