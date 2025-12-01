زيارة ميدانية لوفد تجاري عراقي إلى الصناعات الزراعية في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد راضي جلالي، خلال جلسة بين مسؤولين اقتصاديين من خوزستان وميسان، في غرفة تجارة الأهواز مساء الأحد، إلى أهمية الزيارات الميدانية، وقال: "الزيارات الرسمية وحدها لا تكفي، والزيارات المباشرة للمصانع والمراكز المتخصصة ضرورية".

واستشهد جلالي بالتجارب الناجحة للزيارات السابقة للوفود العراقية، واقترح أن تتولى إدارة محافظة ميسان العراقية التنسيق الرئيسي، وأن تُشكّل غرفة تجارة الأهواز، بالتعاون مع نشطاء القطاع الخاص الإيراني، فريقًا مشتركًا لتنفيذ هذه الجولة. يُشكّل هذا النهج إطارًا عمليًا ويُسرّع من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وبحسب قوله، فإن زيارة مراكز مثل شركة الطائرات بدون طيار وغيرها من القدرات العلمية والصناعية في خوزستان تُظهر القدرات التقنية والهندسية للمحافظة.

وأشار راضي جلالي إلى أن هذه الخطوة، في إطار الدبلوماسية الاقتصادية الحدودية، تُعدّ نموذجًا للتعاون المستدام، وستؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية مع ميسان العراقية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالقدرات العلمية للمحافظة في التخطيط المستقبلي، مشيرًا إلى أنه نظرًا للقواسم الحدودية والثقافية المشتركة، فإن إجراء هذه الجولة الاستكشافية سيُحوّل خوزستان إلى مركز تصدير لميسان، ويزيد من إمكانات التجارة الثنائية.

/انتهى/