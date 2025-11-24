اللواء موسوي يشكر الشعب للحضور الجماهيري في تشييع جثامين 300 شهيد للدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، رسالة شكر وتقدير، عقب الحضور الجماهيري الكبير في تشييع جثامين 300 شهيد مجهول الهوية من شهداء الدفاع المقدس، مشيدًا بهذا الحضور الفريد.

نص الرسالة هو كما يلي:

"وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل في وقت الحاجة بشراه القاطعة على القلوب اليقظة لهذه الأمة المؤمنة بالله، لنشهد مجددًا الحضور الحماسي والواسع لمختلف شرائح الشعب الإيراني الإسلامي الكريم في مراسم تشييع جثامين شهداء الدفاع المقدس المجهولين والشرفاء في ربوع الوطن الإسلامي.

حدثٌ عظيمٌ لا يُنسى، أحيا من جديد ذكرى تضحية وصمود وإخلاص شعب إيران الإسلامي الأبي خلال الحقبة المجيدة للدفاع المقدس.

إن حضوركم الفريد الذي لا يُضاهى، في استقبال وتوديع وتشييع جثامين 300 شهيد مجهول الهوية من شهداء الدفاع المقدس، هو دليلٌ على المحبة والإخلاص. مع خالص تقديري واحترامي لأرواح الشهداء الطاهرة ولإمام الشهداء، أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أبناء وطني الأعزاء في جميع أنحاء البلاد الذين، بحضورهم الحماسي في مراسم وداع وجنازة الشهداء المجهولين، أضافوا صفحة جديدة إلى صفحات تاريخ الثورة الإسلامية.

أسأل الله تعالى الصحة والعافية للشعب الإيراني الكريم والواعي، في ظل رعاية امام العصر(عج) والقيادة الحكيمة للإمام الخامنئي (حفظه الله).

رئيس أركان القوات المسلحة

اللواء السيد عبد الرحيم موسوي

/انتهى/