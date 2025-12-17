هناك العديد من أوجه التشابه الثقافي بين إيران واليابان.. مدينتا أصفهان وطهران أثارتا اعجابي بشدة

وكالة مهر للأنباء- إيران واليابان حضارتان عريقتان، تفصل بينهما المسافات الجغرافية، لكنهما متجذرتان ثقافيًا ومترابطتان، وهما أكثر تشابهًا مما يُعتقد. فمن طقوس الضيافة إلى الاحترام العميق للتقاليد، طوّر كلا المجتمعين معايير اجتماعية تُعلي من شأن الأدب والتواضع والارتباط بالماضي.

لدراسة أوجه التشابه الثقافي بين البلدين، أجرى وكالة مهر للأنباء باللغة الإنجليزية مقابلة مطولة مع تاماكي تسوكادا، سفير اليابان لدى إيران، ركزت على القيم الحضارية المشتركة، والتبادل الثقافي، ومستقبل العلاقات الإيرانية اليابانية.

وفيما يلي نص هذه المقابلة:

إيران واليابان حضارتان عريقتان. برأيك ما هي أهم وأبرز أوجه التشابه الثقافي بين هذين البلدين؟ كيف تقيّم مستقبل العلاقات الثقافية بين إيران واليابان؟

حسنًا، يسعدني جدًا أنك طرحت هذا السؤال، فبصفتي سفير اليابان لدى إيران، لطالما فكرت في هذا الجانب من أوجه التشابه بين ثقافتينا. أعتقد أن هناك مستويات وزوايا مختلفة يمكننا من خلالها ملاحظة وتفسير أوجه التشابه في ثقافتنا وسلوكنا.

على المستوى الفردي، على سبيل المثال، في الحياة اليومية، يتبادل الناس التحية بأدب واحترام. هناك طقوس وأساليب مهمة يلتزم بها الناس لإظهار الاحترام والتواضع لكبار السن أو الضيوف. في ثقافتكم، يوجد ما يُسمى "الضيافة". ولدينا أيضًا طريقة مماثلة في استقبال الضيوف الأجانب والترحيب بهم. لستُ متخصصًا في الأنثروبولوجيا الثقافية، لذا لن أتطرق إلى هذا الموضوع كثيرًا. ولكن بصفتي دبلوماسيًا، لطالما فكرت في كيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض انطلاقًا من هذه الخصائص الحضارية والثقافية.

لقد واجهت كل من اليابان وإيران تحولًا صعبًا للغاية من التقاليد إلى الحداثة خلال المئة إلى المئة والخمسين عامًا الماضية. المواجهة بين الشرق والغرب، وكيفية تكييف تاريخنا مع الواقع الذي نواجهه - السلام والحرب. لطالما كان هذا نمطًا متكررًا في كلا البلدين: مسألة الشرق والغرب، التقاليد والحداثة. لذا، أعتقد أن هذا هو أساس أسلوب حياتنا وسلوكنا. فعندما نتحدث عن التقاليد، نحتفل بعيد النوروز أو ليلة يلدا. لدينا طقوس مماثلة.

لذا، فإن الطقوس والتقاليد والسلوك، والأخلاق والآداب، كلها أمور بالغة الأهمية؛ وهذا ما شغل تفكيري طوال فترة وجودي هنا.

في السنوات الأخيرة، أبدى الشباب الإيراني اهتمامًا متزايدًا بالأنمي الياباني واللغة اليابانية. كيف تقيّم هذا التوجه، وما هي خططك لتعزيزه؟

أولًا وقبل كل شيء، بصفتي ممثلًا للحكومة اليابانية، أشعر بفخر كبير لخدمة بلد يكنّ لنا مشاعر إيجابية وودية. أعتبر من واجبي تعزيز هذه المشاعر الدافئة والإيجابية بين إيران واليابان، لا سيما في إيران. لذا نرحب بهذا التوجه ونشجعه، ونسعى في السفارة إلى تيسيره لا فرضه. فالثقافة ليست شيئًا تستطيع الحكومات فرضه، بل هي أقرب إلى العفوية. وإلا، سيعتبرها الناس دعاية.

وبالطبع، سيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. ومن سمات الثقافة الشعبية، التي يمثلها الأنمي الياباني، أنها تحظى بقبول واسع النطاق، ليس فقط في إيران، بل هي ظاهرة عالمية. لذا نرغب في دعمها قدر الإمكان من خلال الأنشطة الثقافية للسفارة، كإقامة فعاليات سينمائية، وعروض أفلام أنمي، والتعاون مع فنانين ومؤثرين إيرانيين. كما نشجع طلاب الفنون الشباب وهواة التصميم على التفكير في الدراسة في اليابان. لدينا سياسة أبواب مفتوحة للطلاب الدوليين. وتوجد في اليابان بعض من أعرق كليات الفنون والتصميم المتخصصة في الأنمي والسينما. لذا، نرغب في التعريف بهذه المجالات بشكل أوسع ودعوة الشباب الإيرانيين المهتمين.

كيف تصفون وضع اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية في اليابان؟ إلى أي مدى يعرف اليابانيون تاريخ إيران وتراثها الثقافي؟

حسنًا، بدايةً، فيما يخص اللغة الفارسية، أودّ أن أشير إلى وجود العديد من مؤسسات التعليم العالي المرموقة في اليابان، مثل الجامعات الوطنية. من بين هذه المؤسسات جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، التي تضم قسمًا للغة الفارسية ضمن إحدى كلياتها. وجامعة أوساكا، كلية اللغات، التي تقدم أيضًا برنامجًا في اللغة الفارسية.

في الواقع، لدينا في سفارتنا عدد من الدبلوماسيين خريجي إحدى هذه الجامعات المرموقة والمتخصصين في اللغة الفارسية. وبالطبع، إلى جانب هذه الجامعات الوطنية، توجد مؤسسات تعليمية خاصة أخرى تُدرّس أو تُجري أبحاثًا حول هذه الحضارة العريقة والمهمة، بما في ذلك لغتها. يدخل العديد من دارسي اللغة الفارسية أو الباحثين فيها هذا المجال بدافع الاهتمام بإيران القديمة؛ ليس إيران المعاصرة، بل الحضارة الإيرانية القديمة. لذا، فإن منهجهم البحثي يرتكز على البحث أكثر من تعلم اللغة لأغراض عملية.

يستخدمها الدبلوماسيون والعاملون في مجال السياسة الخارجية. لذا، تُعدّ هاتان الفئتان الرئيسيتان من المتحدثين والمتعلمين للغة الفارسية في اليابان. لكني آمل أن يزداد اهتمام الجمهور بهذه اللغة. لا بدّ لي من الاعتراف بصعوبة اللغة. أنا شخصياً أداوم على حضور الدروس أسبوعياً، ولكن نظراً لسنّي، فإنّ تقدّمي بطيء للغاية. مع ذلك، لديّ شغف كبير بهذه اللغة العريقة، وأتمنى أن يستفيد المزيد من الناس من هذه التجربة القيّمة.

إلى أيّ مدى يُمكن تنظيم "الأسبوع الثقافي الإيراني الياباني" سنوياً كحدث دوري؟

لقد اختتمنا للتوّ فعاليات الأسبوع الثقافي لهذا العام قبل أيام قليلة. ركّزت برامج هذا العام على السينما اليابانية المعاصرة. أما العام الماضي، فكان موضوعنا الفنانين الإيرانيين الذين تناولوا الثقافة اليابانية. لذا، استضفنا فناناً إيرانياً متخصصاً في فن الأوريغامي، وفناناً إيرانياً متخصصاً في فن الإيكيبانا (تنسيق الزهور الياباني)، وفنانين آخرين في مجالات مشابهة. نختار كل عام موضوعاً محدداً يُناسب منطقة معينة. هذا العام، كان الفيلم الياباني المعاصر محور الحدث.

على الرغم من قصر مدته، يُقام هذا الحدث بشكل دوري منذ 17 عامًا على الأقل. ربما لم نتمكن من تعريف جمهور أوسع به، لكن في كل عام، يحضره العديد من الإيرانيين من مختلف الأعمار والخلفيات. ففي عام 2019، احتفلنا بالذكرى التسعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان، وأُقيم حدث ثقافي كبير استمر قرابة شهر.

وبالمثل، يُقام هذا الحدث سنويًا تقريبًا في اليابان. على سبيل المثال، في خريف عام 2024، أقمنا معرضًا بعنوان "إيران الخالدة"، عرض أعمالًا فنية وحرفًا يدوية إيرانية، بالإضافة إلى قطع أثرية أخرى قيّمة من العصر الساساني وما بعده. وفي عام 2011، أُقيم معرض فني مماثل في اليابان بعنوان "روعة إيران"، وكان موضوعه الرئيسي طريق الحرير، حيث عُرضت فيه لوحات وأوانٍ فخارية وخزفية كانت تُتبادل بين اليابان وإيران عبر هذا الطريق.

في عام ٢٠٠٦، أُقيم أحد أكبر المعارض التي عُقدت على الإطلاق حول إيران في اليابان تحت عنوان "معرض الحضارة الإيرانية العظيمة". ضمّ هذا المعرض أكثر من ٢٠٠ قطعة من الكنوز الوطنية الإيرانية، عُرضت في أنحاء البلاد لمدة عام تقريبًا. هذه مجرد أمثلة قليلة على أثر الثقافة والحضارة الإيرانية في اليابان.

وفي هذا السياق، نودّ تنظيم فعالية ثقافية ضخمة للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، والتي ستُصادف بعد ثلاث أو ثلاث سنوات ونصف، أي في عام ٢٠٢٩.

ما هو أول طبق إيراني تذوقته؟ وما هو الطبق الإيراني المفضل لديك؟

من أوائل الأطباق الإيرانية التي طلبتها في مطعم -لأنني أعشق الباذنجان- كان يخنة؛ يخنة باذنجان ولبن باذنجان. كانا رائعين؛ لذيذين للغاية. قبل بضعة أشهر، عندما زرت زنجان، ذهبت إلى مطعم يُقدّم "جاغور باغور". كان هذا الطبق لذيذًا أيضًا.

لم أتخيل أن يكون مذاق كبد وكلى الخروف بهذه الروعة. لكن بالطبع، ليس هذا ما يُرغب بتناوله يوميًا. لذا أشتاق أحيانًا لهذا الطعام الشهي.

ما هو المكان الذي أثار دهشتك أو إعجابك أكثر في إيران؟ وما هي المدن التي تُفضلها شخصيًا؟

حسنًا، ربما يُمكن تقسيم الأمر إلى فئتين من حيث الاهتمام أو الجاذبية.

أحدهما هو عنصر المفاجأة. كانت أكثر تجاربي إثارة للدهشة عند قدومي إلى إيران هي لقائي الأول بطهران، لأنني لم أزر إيران من قبل.

كنت أتوقع أن تكون إيران ذات طابع تقليدي للغاية، وربما يسودها جو من الكآبة أو الحزن. لكن بعد دقائق معدودة من التجول في المدينة، كانت تجربتي عكس ذلك تمامًا.

بدت المدينة في غاية الجمال، حتى بمعايير أوروبية، وكانت تعج بالحركة والنشاط الاقتصادي، بل وحتى الرفاهية. لم يكن هذا ما توقعته. لذا، من حيث عنصر المفاجأة، كانت طهران هي المفاجأة الأكبر.

فيما يخص التجارب الملهمة والمذهلة، أعتقد أن أصفهان كانت بلا شك أعظم تجربة مررت بها، حين وقفت هناك مبهورًا. بالطبع، عظمة المدينة، وروعة هندستها المعمارية، وتخطيطها العمراني، كلها لا مثيل لها. لكن في الوقت نفسه، تأثرت بشدة بأناقة زوايا وتفاصيل المباني. زاوية سقوط أشعة الشمس التي تُشكّل ظلالًا مُحددة، كل هذا مُصمّم بدقة. هناك نوع من التناظر والتناسق الرياضي الذي أثار إعجابي حقًا.

لذا أقول طهران من جهة، وأصفهان من جهة أخرى. هاتان تجربتان مختلفتان تمامًا، لكن كلتيهما تركتا أثرًا عميقًا في نفسي.

ما هي أكثر التجارب التي لا تُنسى أو إثارة للاهتمام التي مررت بها خلال فترة وجودك في إيران؟

حسنًا، هناك تجارب كثيرة، ويصعب عليّ اختيار واحدة فقط لتكون الأكثر رسوخًا في الذاكرة. لكن اسمح لي أن أذكر تجربتين لا تُنسيان. إحدى هذه التجارب هي زيارتي للمقبرة اليابانية أو الأجنبية في الري، جنوب طهران، حيث يُخصص جزء صغير منها لرعايا يابانيين توفوا في إيران أو طهران. يوجد في طهران ثمانية قبور ليابانيين متوفين، معظمهم كانوا صغار السن، وتوفوا قبل نحو مئة عام. من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين، ابنة طبيب كان يعمل في السفارة اليابانية في ثلاثينيات القرن الماضي. كما يوجد قبر شاب، إن لم تخني الذاكرة، كان في التاسعة عشرة أو العشرين من عمره، وكان طالبًا.

كان ابن دبلوماسي ياباني كان يعمل في طهران آنذاك. توفي في ثلاثينيات القرن الماضي بمرض التيفوس. كانت والدته رومانية، ووالده دبلوماسيًا يابانيًا. كان يدرس في بوخارست حينها، وجاء إلى طهران لزيارة والديه حيث نشأ.

كان ابن دبلوماسي ياباني توفي بمرض التيفوس. سمح لي التجول في هذه المقبرة باستشعار التاريخ والتأمل في حياة اليابانيين الذين عاشوا في طهران خلال تلك السنوات.

ومن التجارب التي لا تُنسى أيضاً، تلك التي عشتها هذا العام خلال حرب الأيام الاثني عشر. كنت حينها في إجازة في اليابان، لكن الحرب اندلعت، وأمرني رئيسي بالعودة إلى إيران. لذا، في اليوم الرابع، عدت إلى طهران عبر أذربيجان. انطلقنا بالسيارة من باكو إلى أستارا، ثم على طول بحر قزوين، ومن قزوين إلى طهران. استغرقت الرحلة حوالي عشر إلى اثنتي عشرة ساعة، لكنها كانت تجربة ثرية للغاية.

