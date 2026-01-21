ماذا نعرف عن الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية والرئيس المزعوم الجولاني

وكالة مهر للأنباء: على الرغم من الاتفاق الموقع يوم الأحد (18 يناير/كانون الثاني 1404) بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجولاني، لا تزال سوريا تعيش حالة من التوتر المتصاعد. وتواجه الحكومة المؤقتة المُشكّلة حديثاً في دمشق، بقيادة أحمد الشرع الرئيس المزعوم- والتي لم يمضِ على تشكيلها عام - أول اختبار حقيقي لسيادتها: "شرق الفرات". وهي منطقة جغرافية تُمثّل نقطة التقاء مصالح الولايات المتحدة وتركيا والأكراد وبقية قوى النظام السوري.

بدأ كل شيء باتفاق مارس/آذار من العام الماضي، والذي تم تقديمه في وسائل الإعلام على أنه "خارطة طريق لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد". وقع أحمد الشرع في دمشق ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية في القامشلي، وثيقةً توسط فيها ضباط أمريكيون، كان من المفترض أن تنهي القتال في سوريا. وبموجب الاتفاق، كان من المقرر دمج قوات سوريا الديمقراطية تدريجيًا في الهيكل العسكري للحكومة المركزية، وتسليم السيطرة على حقول النفط والمعابر الحدودية إلى دمشق. في المقابل، تعهدت الحكومة المركزية بالاعتراف بشكل من أشكال "الحكم الذاتي المحلي" للمناطق الكردية. إلا أن هذا الاتفاق، كغيره من الاتفاقات المبرمة مع الوكالة الأمريكية، ظل حبرًا على الورق. ومع ذلك، يبدو أن كل شيء يسير في صالح جولاني، وبالطبع، الحكومة الأمريكية، وفقًا لاتفاق يوم الأحد. وبناءً عليه، يُطلب من قوات سوريا الديمقراطية تسليم السيطرة على جميع حقول النفط والغاز في المناطق الكردية إلى جولاني.

رائحة النفط من سوريا

الآن، غيّر "النفط" نظرة الأمريكيين إلى "التوتر". على مدى العقدين الماضيين، اعتمدت السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير على "التصعيد المُدار"، أي خلق أو تفاقم الأزمات التي سمحت لواشنطن بتبرير وجودها العسكري والسيطرة على أسواق الطاقة والأسلحة. وكان غزو العراق عام 2003، بحجة امتلاك أسلحة دمار شامل، مثالاً كلاسيكياً على هذا النهج. حرب لم تُخلّ فقط بتوازن القوى في الشرق الأوسط، بل رفعت أيضاً أسعار النفط وزادت من اعتماد دول المنطقة على الولايات المتحدة في مجال الأمن.

وفي سوريا، منذ عام 2011، لعبت الولايات المتحدة دوراً في تأجيج أزمة مُتفاقمة من خلال دعم الجماعات الإرهابية وفرض عقوبات مُرهقة على حكومة دمشق، وهي أزمة أبقت خطوط الطاقة في شرق المتوسط مُعلقة ومنعت تشكيل حكومة مُتحالفة مع روسيا وإيران. هناك العديد من هذه الحالات، ومقارنتها بالنهج الأمريكي الجديد على جبهات جديدة، مثل سوريا ما بعد الأسد وفنزويلا ما بعد مادورو، تُظهر أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بناء التوتر الأولي اللازم، تعتزم أيضًا إرساء الاستقرار في المنطقة لممارسة سيطرة مباشرة على أهداف جيوسياسية، بما في ذلك النفط.

جائزة ترامب للجولاني

الاتفاق الجديد بين قوات سوريا الديمقراطية والجولاني، الموقع يوم الأحد 18 يناير/كانون الثاني، بتدخل أمريكي، يُعيد رسم خطوط السلطة في شمال وشرق سوريا. تُلزم قوات سوريا الديمقراطية الآن بدمج جميع هياكلها العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية في دمشق؛ أما القادة والوحدات والقوات المحلية التي عملت تحت راية الحكم الذاتي لسنوات، فستكون الآن تحت سيطرة حكومة الجولاني بالكامل. إضافةً إلى ذلك، يجب توحيد جميع المؤسسات المدنية التي كانت تعمل في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مع المعايير الحكومية ونقلها إلى مؤسسات رسمية.

بموجب الاتفاق، سيتوقف القتال ويبدأ انسحاب شرق نهر الفرات. وستُسلّم جميع مواقع قوات سوريا الديمقراطية السابقة إلى حكومة جولاني دون مقاومة. وستخضع محافظتا الرقة ودير الزور، اللتان كانتا مركز القوة الاقتصادية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، لسيطرة دمشق الكاملة، ولا شك في نقلهما. كما ستُعاد السيطرة الكاملة على موارد النفط والغاز والمعابر الحدودية إلى الحكومة المركزية. من الحدود التركية العراقية إلى حقول النفط والغاز، سيكون كل شيء تحت قيادة جولاني، وستذهب العائدات مباشرةً إلى خزائن حكومة دمشق.

من جهة أخرى، يُعدّ "التطهير الهيكلي" جزءًا من الاتفاق. إذ يُلزم قوات سوريا الديمقراطية بتحديد هوية جميع الأفراد المتبقين الذين كانوا موالين لنظام الأسد سابقًا، والذين ينشطون حاليًا في صفوفها، ووقف توظيفهم. كما ستتولى الحكومة المركزية المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عن سجون تنظيم داعش ومعتقليه. إضافةً إلى ذلك، يُلزم الاتفاق قوات سوريا الديمقراطية بطرد جميع قادة وأعضاء حزب العمال الكردستاني الذين لا يحملون الجنسية السورية، والذين يُعتبر وجودهم تهديدًا أمنيًا للحكومة المؤقتة.

انفصال قوات سوريا الديمقراطية عن واشنطن

لم تكن التهديدات الأمريكية المعلنة والفعلية ضد قوات سوريا الديمقراطية أقل تأثيرًا في توقيع هذا الاتفاق، وبالطبع، فإن متانة أسسه غير واضحة. إن مراجعة جذور وطبيعة الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجولاني هي القضية الأساسية التي تجعل أي اتفاق بين هاتين المجموعتين "هشًا". بدأ الخلاف الرئيسي بين قوات الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية عندما طالبت الأخيرة بالحفاظ على هيكل قيادتها المستقل؛ وهو مطلب لا يروق لقيادة غير مثالية. بالنسبة للحكومة السورية المؤقتة الوليدة، التي لم ترسخ شرعيتها بشكل كامل بعد، فإن قبول قوة مسلحة مستقلة سيفتح الباب أمام تفككها.

في الأسابيع التالية، تغير الوضع على الأرض. تصاعدت تحركات الجيش السوري على ضفاف نهر الفرات. في المقابل، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بتعزيز خطوط دفاعها حول الرقة والحسكة. ظاهريًا، كان كلا الجانبين لا يزالان يتحدثان عن "الالتزام بالاتفاق"، لكن على أرض الواقع، لم تكن هناك أي بوادر للتكامل. كان كل طرف مستعدًا لسيناريو الهزيمة.

جاءت نقطة التحول قبل أيام، عندما انسحبت قوات سوريا الديمقراطية فجأة من شرق حلب وسلمت مواقعها للجيش السوري. أصبحت منطقتا دير حفر ومسكنة تحت سيطرة دمشق دون قتال يُذكر. وصفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة هذا بأنه "خطوة نحو الوحدة الوطنية". لكن في الخفاء، كانت رواية مختلفة تتكشف. في الوقت نفسه، حلقت طائرات مقاتلة أمريكية عدة مرات فوق شرق الفرات. في الوقت نفسه، صرّح توم باراك، الممثل الخاص لترامب لشؤون سوريا، في بيان نادر: "لم تُقدّم الولايات المتحدة أي التزام للقوات الكردية بتشكيل دولة مستقلة". وللمرة الأولى، أعلنت الولايات المتحدة علنًا ابتعادها عن مشروع الحكم الذاتي الكردي. الحليف الذي كان الركيزة الأساسية للوجود الأمريكي في سوريا لعقد من الزمان، أدرك الآن أن العقيدة الأمريكية قد تغيّرت.

هل ترغب الولايات المتحدة في خفض التصعيد؟

أظهر التاريخ أنه لا فرق لدى صانعي القرار الأمريكيين بين خلق التوترات أو إزالتها لتحقيق مكاسب. ويُعدّ العام الأول من رئاسة دونالد ترامب خير دليل على ذلك. فقد أوصل مستوى التوتر إلى ذروته بالهجوم المباشر على فنزويلا وإيران؛ لكن في الوقت نفسه، ورغم أن الوضع في فنزويلا بدا محفوفًا بالمخاطر، امتنع عن تغيير النظام في البلاد سعيًا وراء مكاسب اقتصادية أكبر، متجنبًا زعزعة الاستقرار فيها، ومعتمدًا على مبدأ الربح والخسارة.

يكمن الجواب في جغرافية النفط. يضم شرق نهر الفرات أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وحتى اليوم، كانت هذه الموارد خارجة فعلياً عن سيطرة دمشق. وكان النفط المستخرج يُستخدم جزئياً للاستهلاك المحلي، بينما يُسرّب جزء آخر بشكل غير رسمي إلى الأسواق الإقليمية. ولم يكن للحكومة المركزية أي نصيب، وكانت معظم الأرباح تذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية. لكن حسابات واشنطن تغيرت الآن. فعلى عكس الحكومة السابقة، تتواصل الحكومة الجديدة في دمشق مباشرة مع الولايات المتحدة. وعلى عكس بشار الأسد، وصل أحمد الشرع إلى السلطة منذ البداية عبر مفاوضات مع وسطاء أمريكيين. وتعتبره واشنطن جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة. في ظل هذه الظروف، لم يعد من الضروري الاستمرار في حرمان دمشق من مواردها النفطية. بل على العكس تماماً، فإن إعادة النفط إلى سيطرة الحكومة المركزية قد يوفر قدراً ضئيلاً من الاستقرار، وهو نوع الاستقرار الذي تحتاجه أمريكا الآن.

هنا يتغير دور قوات سوريا الديمقراطية. لم تعد أداة ضغط على دمشق، بل أصبحت عقبة أمام ترسيخ النظام الجديد. لذا، عليها إما الاندماج في هيكل الحكومة أو التنحي جانبًا. من جهة أخرى، لم تلتزم قوات سوريا الديمقراطية الصمت. فقد حذر قادتها مرارًا في الأيام الأخيرة من أنهم لن يقبلوا "الاندماج دون ضمانات سياسية". يخشون أن يتم استبعادهم من المعادلة بعد تسليم النفط والأسلحة. لم ينسوا تجربة إقليم كردستان العراق خلال العقد الماضي.

اتفاق يصب في مصلحة أنقرة

في غضون ذلك، دخلت تركيا أيضًا على الخط. تعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية فرعًا من حزب العمال الكردستاني وتهديدًا لأمنها القومي. أي شرعية سياسية للأكراد السوريين خط أحمر بالنسبة لأردوغان. لهذا السبب، تدعم تركيا بقوة دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري دون هيكل مستقل. هذا التوافق في المصالح بين دمشق وأنقرة وواشنطن ضد حليف قديم ظاهرة كانت لا يمكن تصورها قبل عام. لكن عدم القدرة على التنبؤ بالتطورات في سوريا، والتي تتأثر بشكل كبير بأطراف متداخلة متعددة، جعل مهمة المراقبين صعبة.

قوات سوريا الديمقراطية ومعضلة البقاء

على أرض الواقع، تسير هذه التطورات ببطء شديد. لم تكن حربًا شاملة، ولا يزال السلام غائبًا. لا تزال قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أجزاء واسعة من الحسكة والرقة. ويتمركز الجيش السوري على أطراف هذه المناطق. ولا تزال القوات الأمريكية موجودة في قواعدها؛ لكن ثمة أمر واحد تغير، وهو انهيار ثقة قوات سوريا الديمقراطية واعتمادها على أمريكا.

مع ذلك، لا ينتهي كل شيء عند قوات سوريا الديمقراطية. فهناك أيضًا تحركات في جنوب سوريا. فالجماعات المحلية في درعا، التي حاربت الأسد سابقًا، باتت الآن متشككة في أي جولان جديد. فهي ترى أن دمشق تسعى إلى توطيد سلطتها بدعم خارجي، وتخشى تجاهل مطالبها. ونتيجة لذلك، وردت أنباء عن احتجاجات متفرقة واشتباكات محدودة. لا تزال سوريا بلدًا يمكن لأي شرارة أن تُشعل سلسلة من الأزمات.

ما يحدث في سوريا اليوم أشبه بـ"هندسة الاستقرار". فقد خلصت الولايات المتحدة إلى أن سوريا شبه مدمرة ولكن يمكن السيطرة عليها أفضل من سوريا ممزقة ومتفجرة، ولتحقيق هذا الهدف، يجب فتح آخر معبر حدودي شرق نهر الفرات. وتواجه قوات سوريا الديمقراطية الآن مفترق طرق حددته لها الولايات المتحدة: إما الاندماج والبقاء في الهيكل الجديد، أو المقاومة.

