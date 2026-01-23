عراقجي رداً على زيلنسكي: العالم سئم المهرّجين.. نعرف الدفاع عن أنفسنا ولا نتوسل الأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إنّ "العالم سئم من المهرّجين التائهين"، وذلك في ردّ على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقتشي إنّ زيلنسكي استنزف جيوب دافعي الضرائب الأميركيين والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين، لمواجهة ما يصفه بـ"عدوان غير قانوني على بلاده"، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنّ زيلنسكي، وفي الوقت نفسه، يطالب "دون خجل" بالعدوان غير القانوني للولايات المتحدة على إيران، في انتهاك للميثاق نفسه للأمم المتحدة.

وشدّد عراقتشي على أنّ إيران، وعلى خلاف الجيش الأوكراني المعتمد على الخارج والمليء بالمرتزقة، تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها، مؤكداً أنّ بلاده لا تحتاج إطلاقاً إلى التوسّل بالأجانب لطلب المساعدة.

وفي وقتٍ سابق، قال زيلنسكي في منتدى دافوس في سويسرا إن الاحتجاجات في إيران "غُرقت في الدم" وأن "العالم لم يساعد الإيرانيين بل ابتعد جانباً فيما كانت أوروبا منشغلة في الأعياد ورأس السنة".

وقبل أكثر من أسبوع أيضاً وفي ذروة أعمال الشغب التي شهدتها إيران، طالب زيلنسكي العالم بما سمّاه "مساعدة المحتجين" في إيران من أجل إحداث تغيير في الحكم.

