  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٧:٠١ م

عراقجي لترامب: لقد فشلت جميع خياراتك حان وقت تجربة الاحترام

عراقجي لترامب: لقد فشلت جميع خياراتك حان وقت تجربة الاحترام

قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي في خطاب موجه إلى الرئيس الأمريكي: لقد فشلت جميع خياراتك، حان وقت تجربة الاحترام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي،قال في تدوينة له على منصة اكس: بينما ينعى الإيرانيون أحباءهم الذين فقدوهم، ويعيدون بناء ما دمره الإرهابيون، يلوح في الأفق تهديد آخر: الفشل الذريع للدبلوماسية.

واضاف: لا شك أن المواجهة الشاملة ستكون مدمرة وعنيفة، وستطول أكثر بكثير من الجداول الزمنية الخيالية التي تحاول إسرائيل وحلفاؤها فرضها على البيت الأبيض.

واشار عراقجي إلى ان رسالة إيران إلى الرئيس ترامب واضحة: لقد جربت الولايات المتحدة كل إجراء عدائي ممكن - من العقوبات والهجمات الإلكترونية إلى الضربات العسكرية المباشرة - ومؤخراً، دعم عملية إرهابية كبرى علناً؛ وقد فشلت جميعها. حان الوقت للتفكير بشكل مختلف: جرب الاحترام.

رمز الخبر 1967591

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات