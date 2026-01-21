عراقجي لترامب: لقد فشلت جميع خياراتك حان وقت تجربة الاحترام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي،قال في تدوينة له على منصة اكس: بينما ينعى الإيرانيون أحباءهم الذين فقدوهم، ويعيدون بناء ما دمره الإرهابيون، يلوح في الأفق تهديد آخر: الفشل الذريع للدبلوماسية.

واضاف: لا شك أن المواجهة الشاملة ستكون مدمرة وعنيفة، وستطول أكثر بكثير من الجداول الزمنية الخيالية التي تحاول إسرائيل وحلفاؤها فرضها على البيت الأبيض.

واشار عراقجي إلى ان رسالة إيران إلى الرئيس ترامب واضحة: لقد جربت الولايات المتحدة كل إجراء عدائي ممكن - من العقوبات والهجمات الإلكترونية إلى الضربات العسكرية المباشرة - ومؤخراً، دعم عملية إرهابية كبرى علناً؛ وقد فشلت جميعها. حان الوقت للتفكير بشكل مختلف: جرب الاحترام.