الحرس الثوري يطلق مناورات فی مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من أهم أهداف هذه المناورات اختبار جاهزية الوحدات العملياتية التابعة للبحرية الإيرانية، ومراجعة خطط الأمن وسيناريوهات العمليات المضادة للهجمات العسكرية المحتملة في منطقة مضيق هرمز، والاستغلال الأمثل للمزايا الجيوسياسية للحرس الثوري الإيراني في الخليج الفارسي وبحر عُمان.

يُشكّل الرد السريع والحاسم والشامل لقوات الحرس الثوري الإيراني العملياتية على المخططات المعادية للأمن في المجال البحري محورَ التدريبات الاستخباراتية والعملياتية للوحدات المنتشرة في هذه المناورات.

/انتهى/