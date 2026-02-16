  1. إيران
الحرس الثوري يطلق مناورات فی مضيق هرمز

أطلق الحرس الثوري اليوم الاثنين مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" تحت اشراف القائد العام اللواء محمد باكبور وهي مناورات مشتركة مكثفة وموجهة بدقة، بقيادة البحرية الإيرانية في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من أهم أهداف هذه المناورات اختبار جاهزية الوحدات العملياتية التابعة للبحرية الإيرانية، ومراجعة خطط الأمن وسيناريوهات العمليات المضادة للهجمات العسكرية المحتملة في منطقة مضيق هرمز، والاستغلال الأمثل للمزايا الجيوسياسية للحرس الثوري الإيراني في الخليج الفارسي وبحر عُمان.

يُشكّل الرد السريع والحاسم والشامل لقوات الحرس الثوري الإيراني العملياتية على المخططات المعادية للأمن في المجال البحري محورَ التدريبات الاستخباراتية والعملياتية للوحدات المنتشرة في هذه المناورات.

