وزير الخارجية الأمريكي: نواصل العمل على تحقيق صفقة مع إيران رغم الصعوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة المجرية بودابست، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "ليس بالأمر السهل"، مبرراً ذلك بزعمه أن "رجال دين شيعة متطرفين" يسيطرون على البلاد.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن إيران في وقت من المقرر أن تشهد مدينة جنيف غداً الثلاثاء جولة من المحادثات غير المباشرة بين البلدين حول الملف النووي.

وأدلى روبيو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء المجر، مدعياً أن "التفاهم مع إيران ليس بالأمر السهل لأنهم يتخذون قراراتهم بناءً على الأيديولوجية. إيران في نهاية المطاف تخضع لحكم الشيعة المتطرفين الذين يتخذون قراراتهم استناداً إلى الدين وليس بناءً على اعتبارات جيوسياسية"، وفق تعبيره.

ووجه مراسل وكالة "رويترز" سؤالاً لوزير الخارجية الأمريكي حول الموقف الإيراني الرافض لإدراج برنامجها الصاروخي على جدول أعمال محادثات الغد، متسائلاً عما إذا كان الاتفاق النووي مع إيران سيكون مقبولاً للولايات المتحدة في حال لم يتضمن البرنامج الصاروخي، فلم يقدم وزير الخارجية الأميركي إجابة مباشرة على هذا السؤال، مكتفياً بالقول: "لن أصدر أحكاماً مسبقة... لكننا سنسعى وسنرى ما سيحدث. هناك فرصة هنا، ومفاوضونا في الطريق (إلى جنيف)، ونأمل أن ينجحوا في التوصل عبر الدبلوماسية إلى اتفاق يتناول القضايا التي تشكل مصدر قلق واهتمام بالنسبة لنا".

/انتهى/