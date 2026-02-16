افتتاح 23 محطة طاقة شمسية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تم افتتاح 23 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 486 كيلوواط في 11 منطقة من مناطق طهران، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي، وأعضاء المجلس، ونواب رؤساء بلديات طهران، ومدراء وزارة الطاقة.

وشكر مهدي صالحي، رئيس بلدية المنطقة الثانية في طهران، المنظمين والحضور، معتبراً الإجراءات الجديدة التي اتخذتها بلدية طهران في مجال الطاقة المتجددة خطوة هامة على طريق التنمية المستدامة.

وفي إشارة إلى تغير نهج التنمية الحضرية في العالم، قال صالحي: "اليوم، تقوم التنمية الحضرية الحديثة على التنمية المستدامة، ولم تعد تقتصر على البناء، وإنشاء الطرق، والتطوير العمراني".

وأضاف أن بلدية طهران تُعزز سياساتها على هذا الأساس في دورتها السادسة للإدارة الحضرية، وأن مشاريع المترو، والحافلات الكهربائية، واستخدام مياه الصرف الصحي في الري، وتطوير الطاقة الشمسية، كلها مؤشرات على هذا النهج.

وفي إشارة إلى خطط الحكومة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتأكيد الرئيس على تطوير الألواح الشمسية، قال: "لقد أطلقت الحكومة حركة في البلاد ووضعت أهدافاً رئيسية، من بينها إنتاج 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في المحافظات. كما وافقت بلدية طهران على حصتها وتعمل على إنتاج القدرات المطلوبة وفقاً للمهمة المحددة".

