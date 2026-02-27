لماذا على ترامب أن يأخذ تحذير رئيس هيئة الأركان المشتركة الامريكية بشأن إيران على محمل الجد؟

وكالة مهر للأنباء: بحسب تقارير نُشرت عن اجتماعات سرية بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض، صرّح دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بأن حشد القوات الأمريكية في المنطقة لن يكون كافيًا إلا لتنفيذ عملية صغيرة أو متوسطة الحجم.

وكتب مركز أبحاث "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، في تقرير أشار فيه إلى هذا التقرير: يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر الآن بأن الجيش الأمريكي لا يُقهر بعد نجاحات العمليات التي أمر بها خلال فترة رئاسته. تشمل العمليات اغتيال الفريق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي عام 2020، وقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو 2025، واختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير. مع ذلك، كانت جميع هذه العمليات "ضربات منفردة ومؤقتة". لكن العملية العسكرية التي هدد بها ترامب إيران قد تكون أوسع نطاقًا وأطول أمدًا، وبالتالي أكثر خطورة.

أفادت وسائل إعلامية مختلفة في الأيام الأخيرة أن الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أعرب عن قلقه بشأن مخاطر مهاجمة إيران. يشبه هذا إلى حد كبير حملة إعلامية منسقة من قبل الجيش الأمريكي لإثارة مخاوفه قبل أن يصدر ترامب أمرًا بالتحرك. ردًا على هذه التقارير، استخدم ترامب حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" لاتهام وسائل الإعلام التي نشرت تقارير تفيد بأن كين "يعارض الحرب على إيران" بنشر "أخبار كاذبة"، واصفًا هذه التقارير بأنها "كاذبة تمامًا".

اتهم ترامب وسائل الإعلام التي نشرت تقارير تفيد بأن كين "يعارض الحرب على إيران" بنشر "أخبار كاذبة"، واصفًا هذه التقارير بأنها "كاذبة تمامًا". مع ذلك، تشير جميع هذه التقارير إلى أن كاين لم يؤيد الهجمات ولم يعارضها، بل أعرب فقط عن قلقه بشأن كيفية تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية، وهو أمرٌ مُلزمٌ به قانونًا بصفته كبير المستشارين العسكريين للرئيس.

والمخاطر ليست قليلة. لا تزال إيران تمتلك عددًا كبيرًا من الصواريخ قصيرة المدى والمضادة للسفن؛ صواريخ قادرة على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة والبنية التحتية النفطية لحلفائها كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويكمن الكابوس الأكبر في إغلاق إيران لمضيق هرمز مؤقتًا؛ أحد أهم طرق التجارة في العالم، والذي ينقل نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية. وقد امتنعت إيران عن مثل هذه الخطوة في يونيو/حزيران 2025، لأنه، وفقًا لمركز الأبحاث، كانت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في ذلك الصراع مُركزة بشكل أساسي على المنشآت النووية الإيرانية وقواتها الصاروخية، ولم ترد طهران إلا بهجوم محدود على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر. لكن إذا شعر القادة الإيرانيون أن ترامب ينوي الإطاحة بالنظام بالكامل، فقد يكون ردهم أشدّ وطأة. وليس من المستغرب أن تعارض السعودية والإمارات وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون استئناف واشنطن لهجماتها على إيران.

ثمة قلق آخر يتمثل في أن تدخل ترامب في إيران قد يؤدي إلى تقليص خطير في الترسانة الأمريكية. وقد يطول أمد هذا الصراع، لا سيما إذا قررت إيران مقاومة القصف والضربات الصاروخية الأمريكية دون الاستجابة لمطالب ترامب بوقف برامجها النووية والصاروخية ودعمها للجماعات الوكيلة(كما يدعون) في المنطقة. في مثل هذا السيناريو، يتشابه النمط مع حرب إدارة ترامب ضد أنصار الله في اليمن، والمقرر استمرارها من مارس إلى مايو 2025. أنفقت الولايات المتحدة نحو مليار دولار على العملية في الشهر الأول وحده. وشمل ذلك إطلاق ألفي قنبلة وصاروخ، وإسقاط سبع طائرات مسيرة، وفقدان مقاتلتين من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت أثناء العمليات من حاملة طائرات. أنهى ترامب الهجمات في نهاية المطاف باتفاق لحفظ ماء الوجه؛ إذ وافق أنصار الله على عدم استهداف السفن الأمريكية لكنهم لم يلتزموا باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل. استمرت هجماتهم على إسرائيل حتى نهاية حرب غزة، وقد تستأنف إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا على إيران.

إن القنابل والذخائر الموجهة، بما في ذلك صواريخ الاعتراض للدفاع الجوي، والتي تعاني من نقص في الترسانة الأمريكية وقد تكون مطلوبة لأحداث أخرى غير متوقعة، ستنفد بسرعة في حالة نشوب حرب استنزاف مع إيران. بحسب سلسلة من محاكاة الحرب التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عام ٢٠٢٣، في حال نشوب حرب مع الصين بسبب تايوان، "من المرجح أن تنفد بعض الذخائر الأمريكية، بما فيها الذخائر الموجهة بعيدة المدى، في أقل من أسبوع. ويتوقع وضع مماثل لواشنطن في حال نشوب صراع مع روسيا.

لم يتم تعويض هذا النقص بشكل كافٍ في السنوات الأخيرة بسبب محدودية القدرة الإنتاجية الصناعية الأمريكية، وقد تؤدي حرب محتملة مع إيران إلى تفاقم هذه المشكلة بسرعة وبشكل كبير. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط قادرة فقط على شن غارات جوية مكثفة على إيران لمدة أربعة إلى خمسة أيام، أو لمدة أسبوع تقريبًا من غارات أقل كثافة. بالطبع، يمكن للولايات المتحدة نقل المزيد من الأسلحة إلى المنطقة من مناطق أخرى في العالم، لكن هذا سيجعل حلفاءها، مثل تايوان وكوريا الجنوبية ودول البلطيق، أكثر عرضة لهجوم محتمل من الصين أو كوريا الشمالية أو روسيا.

كلما طالت مدة وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، ازداد الضغط على القوات الموجودة أصلاً مُرهَقة. استعدادًا للعمليات ضد طهران، أرسلت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات جيرالد فورد سريعًا من منطقة الكاريبي، حيث كانت متمركزة خلال عملية اختطاف مادورو، إلى الشرق الأوسط.

تستغرق مهام حاملات الطائرات عادةً حوالي ستة أشهر في وقت السلم، لكن هذه السفينة ظلت في البحر لمدة ثمانية أشهر، وقد تستمر لمدة أحد عشر شهرًا أو أكثر، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في المهام المتواصلة. تُشكّل هذه المهام طويلة الأمد ضغطًا هائلًا على البحارة والمعدات التي يُشغّلونها، مما يُثبّط عزيمة الأفراد والقوات، ويزيد من معدل الحوادث وأعطال المعدات. يُدرك الجيش الأمريكي جيدًا كل هذه المخاطر، التي تتفاقم بسبب احتمال عدم حصوله على الدعم من حلفاء الولايات المتحدة (باستثناء إسرائيل) في العمليات ضد إيران. قد تتمكن الولايات المتحدة من ضرب أهداف في إيران بنجاح، لكن من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الهجمات ستُسفر عن تنازلات كبيرة من طهران. لذا، من الأفضل لترامب أن يُفكّر مليًا في هذه التكاليف والمخاطر الكبيرة والحتمية قبل شنّ حرب دون استراتيجية خروج واضحة.

