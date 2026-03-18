بزشكيان وقاليباف يعزيان في استشهاد علي لاريجاني ويؤكدان على الانتقام لدمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان عقب استشهاد لاريجاني أكد الرئيس مسعود بزشكيان: انتقامٌ شديدٌ ينتظر الجناة الإرهابيين.

وأضاف: في آخر معاقله ومسؤوليته في المجلس الأعلى للأمن القومي، بذل الشهيد لاريجاني قصارى جهده لنشر السلام والأمن في المنطقة وتعزيز التآلف وتقوية الأخوة بين الدول الإسلامية، وكان شخصية دولية في مجال الأمن الدولي والمقاومة، ليصبح هدفًا لكراهية الكيان الإرهابي الإسرائيلي.



كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمدباقر قاليباف أن: خط الشهادة المضرج لا يتوقف بالاغتيالات، بل يستمر حتى تدمير جبهة الكفر والنفاق وإزالة التهديد والخطر عن إيران العزيزة ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس.



كما شدد حرس الثورة الإسلامية في بيان : سوف لن ننسى الانتقام للدکتور لاریجاني.



واضاف البيان: إن دماء هذا الشهيد العظيم ستكون، مثل دماء الشهداء الأعزاء الآخرين، مصدرًا للعزة والصلابة واليقظة الوطنية في مواجهة جبهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية.

/انتهى/