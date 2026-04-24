الخارجية السويسرية تعلن عودة موظفيها إلى طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزارة الخارجية السويسرية أعلنت اليوم الجمعة في منشورة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه عقب الإغلاق المؤقت للسفارة السويسرية في طهران في 11 آذار/مارس 2026 م بسبب الوضع الأمني، عاد فريق سويسري إلى طهران في 20 نيسان/أبريل.

وأضافت الوزارة أن 4 من موظفي السفارة توجهوا إلى طهران برا عبر جمهورية أذربيجان، وهم حاليا بصدد التحضير لاستئناف تدريجي لأنشطة البعثة الدبلوماسية.

يذكر أن العودة التدريجية للبعثات الدبلوماسية إلى طهران يأتي عقب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وأمريكا حيث كان قد أعلن وزير الخارجية الإسباني أنه أصدر تعليمات لسفير بلاده بالعودة إلى مقر عمله وإعادة فتح السفارة الإسبانية في طهران، فيما تدرس دول أوروبية أخرى أو تنفذ خططا لاستئناف نشاط سفاراتها.

/انتهى/