بقائي: الخليج الفارسي، سيظل الخليج الفارسي الى الابد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال بقائي في منشور نشره اليوم اليوم على منصة "اكس" بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي انه لا يمكن في ضوء الضجيج الاعلامي مصادرة الهوية والاسماء.

وتابع ان يوم "10 ارديبهشت (بالتقويم الايراني)" المصادف 30 نيسان/ابريل هو اليوم الوطني للخليج الفارسي، وهو يوم للتذكير بحقيقة لا يمكن تغييرها بالضجيج الاعلامي ولا تُنسى بالألاعيب السياسية.

واكد بقائي انه في العصر الحاضر المليء بالتصعيد في المنطقة، فان استقرار وامن هذا المسطح المائي يجد معناه فقط من خلال احترام ارادة الشعب الايراني والقبول بالحقائق التاريخية والجغرافية الجلية.

ومضى يقول انه لا يمكن مصادرة الهوية. ولا يمكن شطب الأسماء من ذاكرة العالم. ان الخليج الفارسي هو اسم قدمه قدم التاريخ، وسيظل خليجا فارسيا الى الابد.