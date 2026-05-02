ترامب يقر بأنه بلاده تتصرف كالقراصنة: أمر مربح

أفادت وكالة مهر للأنباء أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بأنّ البحرية الأميركية تتصرّف كـ "القراصنة" أثناء تنفيذها الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه عن احتجاز القوات الأميركية سفينةً قبل أيام، إذ قال: "احتجزنا السفينة والحمولة والنفط، إنها تجارة مربحة جداً، نحن مثل القراصنة.. نوعاً ما مثل القراصنة، لكننا لا نمزح".

يشار إلى أنّ ترامب كان قد أعلن فرضَ حصار بحري على إيران قبل أكثر من أسبوعين، فيما يؤكّد المسؤولون الإيرانيون، بأنّ الاستمرار في الحصار يعرقل المحادثات.

ويعتبر المسؤولون الإيرانيون أنّ الحصار البحري يعكس ضعفاً أميركياً، مؤكّدين امتلاك إيران أوراق قوة لم تُستخدم بعد، مشدّدين على تماسك الداخل الإيراني في وجه التهديدات.