استهداف سفينتين تحملان جنوداً أمريكيين في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن سفينتين كانتا تقلان جنوداً أمريكيين تعرضتا للاستهداف من قبل إيران أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.

كما أعلنت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مضيق هرمز يعتبر حالياً أخطر نقطة في العالم.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي علّق خطته المزعومة بشأن مضيق هرمز بعد أقل من 48 ساعة من إطلاقها.

فقد كان ترامب يعتزم عبور السفن المتمركزة في مضيق هرمز من دون التنسيق مع إيران، إلا أنه واجه رداً حازماً من قبل الجمهورية الإسلامية.

وأعلن ترامب أن الخطة المعروفة بـ "مشروع الحرية"، التي كانت تهدف إلى تسهيل عبور السفن عبر مضيق هرمز، قد تم تعليقها بشكل مؤقت.

وللتغطية على هذا الفشل، ذكر ترامب في رسالة له أن هذا القرار جاء بناءً على طلب من بعض الدول، من بينها باكستان، وبالتزامن مع استمرار مسار المفاوضات مع إيران.

وادعى أن هذا التعليق يهدف إلى إتاحة الفرصة لإحراز تقدم على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي، وفي الوقت نفسه، سيبقى "الحصار" قائماً كما هو.

كما تحدث الرئيس الأمريكي عما وصفه بـ"تقدم في المفاوضات"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني أو إطار هذا الاتفاق المحتمل.

