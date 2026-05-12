١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٧:٥٦ ص

قاليباف: لا سبيل آخر سوى إحقاق حقوق الشعب الإيراني

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، في رسالة له عبر صفحته على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أنه "لا سبيل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني الواردة في المقترح المكون من 14 بنداً".

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف قاليباف: "أي نهج آخر هو عقيم تماماً ومحكوم عليه بالفشل تلو الفشل".

وشدد رئيس مجلس الشورى قائلاً: "كلما ماطلتم أكثر ، كلما دفع دافعو الضرائب الأمريكيون المزيد من جيوبهم".

