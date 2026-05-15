عراقجي: جميع الدول تعترف بقدرة بإيران كقوة صاعدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، شرح في حوار له على هامش قمة بريكس، المشاورات الدبلوماسية الإيرانية في هذا الاجتماع.

واعتبر الوزير أن المحور المشترك لجميع اللقاءات الثنائية كان الحرب والعدوان غير القانوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "كانت جميع الدول حريصة على معرفة كيف تمكنت إيران من الخروج مرفوعة الرأس من هذه الحرب والمقاومة، وأيضاً إلى أين يتجه مستقبل المنطقة".

وشدد عراقجي على أن "جميع الدول تعترف الآن بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي المنتصرة في هذه الحرب، وتمكنت من فرض إرادتها واكتساب مكانة جديدة". ووفقاً لقوله، "يجب الآن النظر إلى إيران بنظرة مختلفة؛ كقوة قادرة على مواجهة أكبر القوى".

وفي إشارة إلى تصريحات ممثل الإمارات في اجتماع بريكس، قال وزير الخارجية: "لقد وقفت الإمارات في هذه الحرب إلى جانب أمريكا وإسرائيل، ولا يمكنها أن تلعب دور الضحية. هناك معلومات دقيقة ووثائق واضحة تظهر أن الإمارات وضعت القواعد الأمريكية تحت تصرف العمليات ضد إيران".

وأضاف عراقجي: "ومع ذلك، فإن إيران استهدفت فقط الأهداف الأمريكية على الأراضي الإماراتية". وفي ختام كلمته، نصح الوزير ممثل الإمارات بـ"البحث عن الأمن في التعاون بين دول المنطقة، وليس في الاعتماد على القوى الأجنبية".

