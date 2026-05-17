متحدث لجنة الأمن القومي البرلمانية: لن نتراجع عن أي من شروطنا في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، في معرض حديثه عن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة، قائلاً: "إما أن تقبل الولايات المتحدة شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتستسلم لدبلوماسيينا، أو ستتفاوض إيران معها من موقع قوة، وعليها الاستسلام لصواريخنا".

وأضاف رضائي بحزم: "لن نتراجع عن أي من شروطنا، وعليهم الاستسلام باستسلامهم لدبلوماسيينا".

وفي سياق آخر من كلمته، أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إلى دور الشهداء في قوة الدفاع الإيرانية، قائلاً: "قوة الدفاع الإيرانية هي ثمرة هؤلاء الشهداء". لقد شهدتُ بنفسي كيف ضحّى هؤلاء الأعزاء بأرواحهم في تصميم الأسلحة وتطويرها وتصنيعها، حتى بات بإمكان بلادنا اليوم الدفاع عن شرفها.

وأشار إلى أن: "الشهداء جلبوا للبلاد شرفًا وكرامةً وسلطة، ونحن نواصل مسيرتهم".