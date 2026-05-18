ابو شريف: العدو داس على جميع القيم الإنسانية من أجل بقائه

وافادت وكالة مهر للانباء، انه صرّح ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أمير عبد اللهيان: "لقد ضحينا بآلاف الشهداء في فلسطين واليمن والعراق ولبنان وإيران، ولكن الحقيقة أن دماءهم لم تذهب سدى".

وتابع قائلاً: "لقد داس العدو على جميع القيم الإنسانية من أجل بقائه".

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: "أخبرنا الشهيد أمير عبد اللهيان أن الدبلوماسية ليست مجرد فنّ للتفاعل مع الآخرين، بل هي أيضاً فنّ الإنسانية، وهذا هو المنهج الذي تؤمن به الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

قال أبو شريف: "كان الشهيد أمير عبد اللهيان تجسيدًا للدبلوماسية والمقاومة الإيرانية، وكان يتمتع بحماسة المحارب ونزاهة المؤمن". لم يكن مجرد فرد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل كان عماد الدبلوماسية، وشهدنا كيف استقبلوا إسماعيل هنية وزياد نخلة استقبالًا حافلًا. عاملنا معاملةً جعلتنا نشعر وكأننا من أهل بيته. هذا هو شعورنا. نحن والجمهورية الإسلامية نتشارك همًا واحدًا ضد أعدائنا.

وأضاف: "الدين عاملٌ يوحدنا جميعًا. وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن الكيان الصهيوني هو الكيان الأكثر كراهية. حتى داخل أمريكا نفسها، تراجعت صورة هذا الكيان تأكدوا، لا الدبلوماسية ولا آلة الدعاية ما كانتا لتحققا هذا الإنجاز".

وصرح أبو شريف: "انتهى عهد الهيمنة الأحادية الذي كانت فيه أمريكا تقود وحدها. بإذن الله، النصر قريب، مع الاحترام لدماء الشهداء".