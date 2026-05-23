بقائي: نضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم.. لا علاقة لأمريكا بمضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بقائي في مقابلة حول زيارة عاصم منير إلى طهران ومشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين، قائد الجيش الباكستاني وصل مساء الجمعة، وكان وزير الداخلية الباكستاني قد زار طهران قبل ذلك ببضعة أيام".

وأضاف: "لعبت باكستان دوراً هاماً كوسيط، وكان الهدف من هذه الزيارة مواصلة تبادل الرسائل بين إيران وامريكا".

وصرح بقائي: "ينصبّ تركيزنا في هذه المرحلة على إنهاء الحرب المفروضة، والتي أنتم على دراية بتفاصيلها إلى حدٍّ ما، استناداً إلى مقترح إيران المكوّن من 14 بنداً، والذي نوقش مراراً وتكراراً، وتبادلت الأطراف وجهات النظر حول بنوده المختلفة. وخلال الأيام القليلة الماضية، جرت مناقشات ومقترحات بشأن بعض النقاط والصياغات التي لا تزال محل خلاف، ويجري حالياً مراجعة بعضها، كما يجري التعبير عن الآراء بشأنها".

بعيد جداً، قريب جداً/ نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم هذه

كما أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية على سؤال حول ما إذا كان التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً. قال إن التباعد المفرط والتقارب المفرط أمران غير مقبولين، وأضاف: لدينا تجربة مع الجانب الأمريكي الذي يُناقض آراءه ويُغيرها مرارًا وتكرارًا.

وتابع الدبلوماسي الإيراني الرفيع: لقد صدرت مواقف متضاربة من مسؤولين مختلفين. لذلك، لا يُمكننا الجزم بأن هذا النهج لن يتغير. من جهة، وبعد أسابيع من المحادثات بين الجانبين، يُمكننا القول إن التوجه العام يتجه نحو تقارب وجهات النظر، بالطبع، ليس بمعنى أننا وامريكا تفاهم بشأن هذه القضايا الهامة، بل بمعنى أننا نستطيع التوصل إلى حل مقبول للطرفين قائم على مجموعة من المعايير.

واضاف: "نعتزم أولًا صياغة مذكرة تفاهم، على شكل إطار تفاهم يتألف من 14 بندًا، وستتضمن هذه المذكرة أهم القضايا اللازمة لإنهاء الحرب المفروضة، والقضايا ذات الأهمية الجوهرية بالنسبة لنا. وفي غضون فترة معقولة تتراوح بين 30 و60 يومًا، ستُناقش تفاصيل هذه القضايا، وسيتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي".

ومضى المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن في المرحلة النهائية من إعداد مذكرة التفاهم هذه. وتتركز القضايا التي تُناقش في هذه المرحلة بشكل عام على إنهاء الحرب، وتحديداً إنهاء العدوان البحري الأمريكي، أو ما أسموه الحصار البحري. كما أن القضايا المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة هي من أهم القضايا التي ستتناولها مذكرة التفاهم هذه."

لا علاقة لامريكا بمضيق هرمز/ نضع آلية مع عمان لتنظيم الملاحة

وبشان مضيق هرمز قال بقائي: "لا علاقة لامريكا بمضيق هرمز. يجب وضع آلية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز بيننا وبين سلطنة عُمان بصفتنا دولتين ساحليتين، ونحن على تواصل مع المنظمات الدولية المختصة. عقدنا عدة اجتماعات مع الجانب العُماني، وسنناقش الأمر بالتأكيد مع الدول الأخرى، لأننا ندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي بأسره."

وأضاف: "لقد توصل المجتمع الدولي إلى استنتاج مفاده أن انعدام الأمن المفروض على هذا الممر المائي ناتج عن الأعمال العدوانية لامريكا والكيان الصهيوني، وهم يدركون أن اتخاذ إيران وعُمان إجراءات مسؤولة لضمان المرور الآمن للدول عبر هذا الممر المائي يصب في مصلحة المجتمع الدولي."

وقال: "ما نقوم به يتماشى مع الحفاظ على الأمن القومي والمصالح الوطنية لإيران وعُمان بصفتنا دولتين ساحليتين، ويهدف إلى ضمان سلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز."

واضاف: من هذا المنطلق، نتوقع من جميع الدول التي تُقدّر حرية الملاحة والتجارة الحرة أن تتفهم هذا الوضع وأن تُساعد، ان شاء الله، في تشكيل آلية فعّالة وكفؤة في هذا الشأن.

وقال بقائي: سنواصل العمل مع عُمان والأطراف المعنية الأخرى في هذا الصدد. تُعدّ قضية مضيق هرمز إحدى القضايا التي نُوقشت في مذكرة التفاهم هذه المكونة من 14 بندًا، ولكن الأهم من ذلك هو وضع حدّ للقرصنة الأمريكية والاعتداءات البحرية على الملاحة الدولية. هذه القضية مهمة لجميع الدول، لأنها فاقمت انعدام الأمن الدولي وهاجمت السفن في المياه المفتوحة، وهي مهمة لنا أيضًا بصفتنا الطرف الذي كان هدفًا للمضايقات الأمريكية ضد السفن التجارية.

القضية النووية كانت ذريعة لشنّ حربين عدوانيتين ضد الشعب الإيراني

وردًا على سؤال حول القضية النووية، صرّح بقائي: لا نناقش تفاصيل القضية النووية في هذه المرحلة. لا نعلم أن قضيتنا النووية كانت ذريعة لشنّ حربين عدوانيتين ضد الشعب الإيراني. لدينا تجارب سابقة حيث تعرّضنا لهجمات غير قانونية خلال المفاوضات النووية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد قررنا بمسؤولية وحكمة في هذه المرحلة إعطاء الأولوية والتركيز على قضية ملحة تهمنا جميعًا، ألا وهي إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان".

وتابع بقائي: "سواءً تحدثنا في المراحل المقبلة، خلال 30 يومًا أو 60 يومًا أو أي فترة زمنية يتم الاتفاق عليها نهائيًا، عن القضية النووية أو غيرها من القضايا التي نناقشها حاليًا، فهذا نقاش منفصل، ولكن في هذه المرحلة، ينصب تركيزنا بالكامل على إنهاء الحرب".

مطالبنا الرئيسية رفع جميع العقوبات وتحرير الأموال المجمدة

صرح بقائي أيضًا بشأن العقوبات وضمانات رفعها: "العقوبات بالتأكيد أحد المواضيع التي تُناقش في كل حوار مع الأطراف الأمريكية".

وأضاف: "هذه العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، وبما أننا لا نتحدث عن القضية النووية وتفاصيلها، فلن نناقش تفاصيل المسائل المتعلقة برفع العقوبات في هذا الوقت القصير، ولكن مطلب إيران برفع جميع العقوبات مطروح صراحةً في النص، وهو مطلب ثابت لنا في كل تفاعل مع الأطراف الأخرى، وهذه إحدى المسائل التي ينبغي دراسة تفاصيلها في الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مذكرة التفاهم هذه، والتأكد من وفاء الطرف الآخر بالتزاماته".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "في هذا الصدد، تُثار مسألة الإفراج عن موارد إيران المجمدة، وهي إحدى القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار منذ البداية والتي يجب علينا معالجتها. ولذلك، فإن كلاً من القضية النووية ومسألة الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة مدرجتان في مذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً."

لن يسمح أحدٌ لنفسه بإيصال رسالة تهديد إلينا من أي جهة

وقال بقائي ردا على سؤال حول ما إذا كانت امريكا قد أرسلت رسالة تهديد إلى إيران: "لا تتحدثوا إلينا عن التهديدات، لا أعتقد أن أحدًا سيسمح لنفسه بإيصال رسالة تهديد إلينا من أي جهة. اطمئنوا."

وأضاف: "المهمة الأساسية للوسيط هنا في باكستان هي مواصلة العمل الدبلوماسي، وللإنصاف، علينا أن نُشيد بأداء أصدقائنا الباكستانيين خلال الأسابيع القليلة الماضية. لقد بذلوا جهدًا كبيرًا. وتأتي هذه الزيارات في إطار واجبهم كوسطاء في المحادثات بين إيران وامريكا، ونحن نُقدر جهودهم دائمًا."

وصرح بقائي: "إنها عملية تستغرق وقتًا طويلًا، ولا ننسى أننا واجهنا، من 28 فبراير/شباط حوالي 40 يومًا، حربًا شاملة لا هوادة فيها من قِبل امريكا والكيان الصهيوني. ولنتذكر أيضًا أن تاريخ العداء الأمريكي تجاه الشعب الإيراني يمتد لعقود، وفيما يتعلق بالقضية النووية تحديدًا، لا يمكننا تجاهل تاريخ عدم امتثال الولايات المتحدة." انسحبت امريكا من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨، وفرضت عقوبات جائرة وغير قانونية على إيران، بل وشنت هجمات عليها مرتين على الأقل خلال فترة المفاوضات. وتُظهر الأحداث التي جرت فر حرب 40 يوما مدى العداء الذي تكنّه امريكا والكيان الصهيوني للشعب الإيراني.

وأضاف: أقول هذا لأنه بالنظر إلى تاريخ القضية، لا يُمكننا توقع التوصل إلى نتيجة نهائية في فترة وجيزة في ظل هذا التاريخ. وهذا ما يُصعّب مهمة الوسطاء.

وصرح بقائي: "خلال العام ونصف العام الماضيين، تعرضت المؤسسة الدبلوماسية لهجمات بسبب تصرفات امريكا. ولذلك، فإن مهمة الوسطاء صعبة ومعقدة، لأن أحد الأطراف يُغيّر مواقفه باستمرار ويُظهر تناقضات".

وتابع المتحدث الدبلوماسي: "إن سبب زيارات الوسيط المتكررة لإيران والتواصل المستمر بيننا هو أهمية هذه المهمة وتعقيدها".

وبشأن زيارة وفد قطري إلى طهران، قال بقائي: إن باكستان هي الوسيط الرسمي، وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك جهات أخرى تسعى للمساعدة، ونحن نشكرها أيضاً، وقطر إحداها. من الطبيعي أن تشعر دول المنطقة بالقلق إزاء السلام والأمن الإقليميين. لقد شهدوا كيف يمكن لأفعال امريكا والكيان الصهيوني ضد إيران أن تُشعل فتيل الصراع في المنطقة بأسرها، لذا لم يترددوا في تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الشأن".

وقال بقائي: "كان وجود الوفد القطري أيضاً للغرض نفسه، وهو تسهيل تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه الفترة، التي تتراوح بين 30 و60 يوماً، واردة في نص مذكرة التفاهم، وهذا يعني أنه طالما لم يتم إبرام هذا التفاهم بشكل نهائي، فلن تبدأ هذه الفترة. في هذه المرحلة، يجب علينا مواصلة العمل على نص مذكرة التفاهم".

وأضاف: "اتسمت التوجهات هذا الأسبوع بتقليص نقاط الخلاف، لكن لا تزال هناك قضايا تستدعي إعادة مناقشتها عبر الوسطاء، وعلينا أن ننتظر لنرى إلى أين ستؤول الأمور خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

وتعليقًا على اجتماع نيويورك وفشل التصديق على قرار حظر الانتشار النووي، قال بقائي: "لم تمنع إيران التصديق، بل منعت بقوة وإصرار إدراج بند يضر بالمصالح الوطنية".

وأضاف: "هذا الاجتماع مخصص لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونرى أن نص الوثيقة لم يكن متوازنًا على الإطلاق. فبدلًا من إدانة هجمات امريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، وجّهوا اللوم إلى إيران، وكان من الطبيعي ألا نسمح بالتصديق على وثيقة تتضمن مثل هذا البند غير المناسب والمخالف، وقد تصرفنا انطلاقًا من المصالح الوطنية".