نيويورك تايمز: أمريكا أرسلت نصًا معدّلًا إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في الوقت الذي تزعم فيه وسائل إعلام أمريكية قيام دونالد ترامب بإدخال تغييرات جديدة على إطار المقترح الخاص بالتفاهم مع إيران، أفادت بعض المصادر بأن هذه النسخة المعدّلة قد أُرسلت إلى طهران عبر القنوات الدبلوماسية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن، بعد إدخال تعديلات على مسودة التفاهم، أرسلتها إلى طهران للمراجعة النهائية. وبحسب هذا التقرير، فإن التعديلات المذكورة تمت صياغتها وإنهاؤها بوساطة بعض الدول، من بينها باكستان.

وبحسب زعم هذا المصدر، يُنظر في هذا المقترح إلى إنهاء الحرب مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

ووفقًا لتقرير هذا المصدر، تم تأجيل تسوية الملفات المعقدة والصعبة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، إلى جولات لاحقة من المفاوضات، وذلك لتسريع عملية التوصل إلى تفاهم أوّلي.

