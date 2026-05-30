غرفة التجارة الإيرانية تتفق مع العراق على زيادة أعداد السياح

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد مصطفى موسوي أوضح أن الاجتماع الأخير الذي عقد مع حسن درويش، ممثل محافظة ذي قار العراقية، تناول سبل تطوير السياحة الترفيهية والدينية والعلاجية بين البلدين.

وأشار موسوي إلى وجود خطط لتطوير التعاون في مجال السياحة العلاجية بين إيران والعراق، مبيناً أن هذا الملف شكّل أحد المحاور الرئيسية للمباحثات. وأضاف أنه تم الاتفاق على إجراء الترتيبات اللازمة لزيارة وفد يضم شركات متخصصة في السياحة العلاجية وممثلين عن المستشفيات الإيرانية إلى العراق، حيث سيلتقي الوفد بوزير الصحة العراقي.

وأضاف أن الجانب العراقي أبدى اهتماماً بإرسال جزء من مرضاه إلى إيران لاستكمال مراحل العلاج، إلى جانب طرح مشاريع للاستثمار المشترك في قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح موسوي أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تنظيم زيارة لوفد من لجنة السياحة في غرفة التجارة الإيرانية إلى العراق، حيث سيجري لقاءات مع وزير الصحة العراقي وأعضاء لجنة الصحة في البرلمان العراقي. كما سيزور الوفد عدداً من المراكز العلاجية والبنى التحتية الطبية في العراق، بهدف تهيئة الأرضية اللازمة للتعاون المشترك في مجالي العلاج والسياحة الصحية.

وفي ما يتعلق بمسار المفاوضات بين البلدين، قال موسوي إن التفاهمات الأولية وشبه النهائية قد أُنجزت بالفعل، فيما يجري العمل حالياً على استكمال التفاصيل. وأعرب عن توقعه الانتهاء من إعداد خارطة طريق للتعاون المشترك بين إيران والعراق في قطاعي السياحة والصحة خلال الأسبوعين المقبلين.

3.5 ملايين سائح عراقي زاروا إيران

بالتزامن مع اتساع نطاق المباحثات بين إيران والعراق لتطوير التعاون السياحي، تشير الإحصاءات إلى أن العراق ما يزال يشكل أكبر سوق للسياحة الوافدة إلى إيران، ليس فقط في مجال السياحة الدينية، بل أيضاً في قطاعات السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب الأرقام التي أعلنها المسؤولون في قطاع السياحة، زار إيران خلال العام الماضي نحو 3.5 ملايين سائح عراقي، ما أبقى العراق في صدارة الدول المصدّرة للسياح إلى إيران. كما يرى بعض خبراء صناعة السياحة أن المواطنين العراقيين يشكلون ما يقارب نصف إجمالي السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد.

1.2 مليون سائح علاجي من العراق

تُعد السياحة العلاجية أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين. فبفضل امتلاكها كوادر طبية متخصصة، وانخفاض تكاليف العلاج مقارنة بالعديد من دول المنطقة، فضلاً عن توفر مستشفيات مجهزة، أصبحت إيران واحدة من أهم الوجهات العلاجية للمرضى العراقيين. وتشير التقارير المنشورة إلى أن نحو 75% من السياح العلاجيين العراقيين يختارون إيران لتلقي العلاج.

كما تُظهر تقديرات وزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية أن ما بين مليون و1.2 مليون سائح أجنبي يتوافدون سنوياً إلى إيران للحصول على خدمات طبية، ويشكل العراقيون نسبة مهمة من هذا العدد. وتتصدر خدمات علاج العقم، والعمليات الجراحية التخصصية، وزراعة الأعضاء، وعمليات التجميل، والعلاجات التكميلية قائمة الخدمات الأكثر طلباً من قبل المرضى العراقيين في إيران.