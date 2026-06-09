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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:٥٧ ص

"إسرائيل هيوم": إسرائيل فوجئت برد فعل إيران

"إسرائيل هيوم": إسرائيل فوجئت برد فعل إيران

أشارت صحيفة صهيونية إلى أن الكيان الإسرائيلي فوجئ بالرد الحاسم الإيراني على اعتداءات إسرائيل، معترفة بأن طهران نجحت في خلق معادلة جديدة تربط بين استهداف بيروت والصواريخ الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "إسرائيل هيوم" الصهيونية ذكرت في تقرير لها أن "إيران نجحت في خلق معادلة مقلقة للغاية"، وتتمثل هذه المعادلة في "رد إيران صاروخياً على الأراضي المحتلة مقابل أي هجوم على بيروت".

ونقلت الصحيفة عن مصادر صهيونية قولها إنه "قبل اتخاذ تل أبيب قرار مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت، لم يكن أحد يتوقع أن ترد إيران على هذا الهجوم".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني قد اعترفت في وقت سابق بأن "تقديرات نتنياهو حول توقف الرد العسكري الإيراني على اعتداءات الكيان كانت غير دقيقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1971438

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